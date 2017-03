Nur der Nachwuchs bereitet Sorgen

Tennisclub Furtwangen stellt erstmals keine JugendmannschaftIn drei Jahren steht100. Geburtstag anBank lehnt vorzeitigeTilgung von Darlehen ab

Furtwangen – In der Hauptversammlung des Tennisclubs wurde deutlich, dass der Verein auch im vergangenen Jahr sportlich wieder sehr aktiv war. Zwei Mannschaften erreichten einen Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. Allerdings plagen den Verein auch Nachwuchssorgen. Erstmals kann in diesem Jahr keine Jugendmannschaft aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang wäre es sehr positiv, so Vorsitzender Klaus Rapp, wenn sich ein Bewerber für die vakante Stelle des Jugend-Sportwarts finden würde.

In seinem Jahresbericht betonte Klaus Rapp die produktive Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft und den Vereinsmitgliedern. Von besonderer Bedeutung für den Verein sei der erneute Freistellungsbescheid des Finanzamtes im vergangenen Herbst, womit die Gemeinnützigkeit anerkannt ist. Aktuell hat der Tennisclub 154 Mitglieder, allerdings mit leicht sinkender Tendenz. Auch die Altersstruktur stimme ihn nachdenklich.

Zum zweiten Mal hat sich im vergangenen Jahr der Tennisclub mit Helfern erfolgreich am Schwarzwald-Bikemarathon beteiligt. Ebenso wurde bei der Furtwanger Kulturwoche bewirtet, was auch in diesem Jahr wieder stattfinden werde. Nicht zuletzt erinnerte Klaus Rapp daran, dass der Tennisclub Furtwangen in drei Jahren seinen 100. Geburtstag feiern kann.

Der stellvertretende Vorsitzende Edgar Rieder dankte vor allem Klaus Rapp für seine sehr aktive Vorstandsarbeit. Auch das ganze Vereinsleben entwickle sich hervorragend. Sein Dank galt den Helfern im Vereinsheim, das weiterhin sehr erfolgreich arbeite.

Sportwart Dominik Müller berichtete von den sportlichen Erfolgen. Die zweite Herrenmannschaft konnte ebenso wie die Herren 70 aufsteigen. Die erste Herrenmannschaft belegte einen guten dritten Platz in der zweiten Bezirksliga. Weniger Glück hatte die erste Damenmannschaft, die nach dem Aufstieg im Vorjahr wieder absteigen musste. Das zweite Damenteam konnte sich mit einem vierten Platz gut behaupten. Auch die erste Mannschaft Herren 60 musste absteigen.

Für die neue Saison konnte der Tennisclub wieder sieben Mannschaften melden, erstmals jedoch keine Jugendmannschaft. Kassierer Werner Koch berichtete über eine sehr gute Kassenentwicklung. Mit Bedauern nahm man beim Tennisclub die Entscheidung der Bank auf, die zusätzliche vorzeitige Tilgungen nicht akzeptieren will. Das Darlehen für das Vereinsheim ist allerdings bereits weitgehend abbezahlt.

Klaus Rapp weiter an der Spitze

Bei den Wahlen wurden die Amtsinhaber bestätigt. Vorsitzender bleibt Klaus Rapp, Schriftführerin Heike Müller, Sportwart Dominik Müller, erster Beisitzer Bernd Mark und dritter Beisitzer Jan Mark.

Schließlich berichtete Vorsitzender Klaus Rapp, dass durch eine Spendenaktion für den Tennisclub ein Defibrillator angeschafft werden konnte. Im Sommer ist dieses Gerät im Clubhaus untergebracht, im Winter in der Tennishalle. Es wurde außerdem angeregt, die Schulung am Defibrillator zu wiederholen, sowohl für Neulinge als auch zur Auffrischung.

Werben um Mitglieder

Eine intensivere Jugend-Werbung mahnte Wenzel Kopecky an, Mitglied des Tennisclubs und gleichzeitig Inhaber der Furtwanger Tennishalle. Kopecky bot dafür seine Unterstützung an. Entsprechende Werbeveranstaltungen könne man auch in der Tennishalle durchführen. Ein weiteres Angebot läuft wieder: Erneut bietet der Tennisclub eine Schnupper-Mitgliedschaft zum Schnäppchenpreis von 80 Euro für ein Jahr an, Jugendliche bezahlen nur 30 Euro. Diese Schnuppermitgliedschaft gilt das ganze Jahr, also im Sommer auf der Tennisanlage in Schönenbach und im Winter bei Vereinsaktivitäten in der Tennishalle. (hei)