Furtwangen Neukircher Sportjugend engagiert und erfolgreich

Die Neuorganisation hat sich bewährt. Deutlich mehr Unterstützung wird in Zukunft allerdings von der Stadt erwartet.

Furtwangen-Neukirch (sh) Von vielen Aktivitäten und sportlichen Erfolgen konnte in der Jugendversammlung der Sportfreunde Neukirch berichtet werden. Dabei hat sich die Neuorganisation der Jugendleitung bei der letzten Hauptversammlung bewährt. Jugendleiter Heiko Schirmaier konnte einen umfangreichen Bericht vorlegen. Ein Höhepunkt für den Fußball-Nachwuchs war dabei eine Fahrt zum U20-Länderspiel Deutschland-Schweiz in Freiburg. Ebenso konnte bei zwei Terminen erfolgreich auf dem Wochenmarkt Kaffee und Kuchen verkauft werden, auch war die Jugend bei der Aktion „saubere Landschaft“ beteiligt.

Eine wichtige Rolle spielte die Jugend unter anderem mit verschiedenen Spielen beim Sportfest der Sportfreunde. Neben dem Fußball gibt es inzwischen wieder eine ganze Reihe weiterer Angebote wie ein Selbstverteidigungskurs für Kinder, die Kinder-Tanzgruppe unter Regie von Nicole Hug und das Kinderturnen mit Helena Gnädinger. Immer wieder gilt es auch neue Jugendtrainer zu finden, denn gerade zum Saisonabschluss gibt es hier jedes Jahr entsprechende Wechsel.

In der laufenden Saison konnten wieder in allen Altersklassen Mannschaften gebildet werden, häufig aber als Spielgemeinschaft: die A-Junioren und B-Junioren als große Spielgemeinschaft gemeinsam mit Furtwangen, Schönenbach und Gütenbach, ebenso die B-, C- und D-Juniorinnen. Eine Spielgemeinschaft mit dem Nachbarn Gütenbach bilden die C-, D- und die E-Junioren. Bei den jüngsten Spielern der F-Junioren und G-Junioren sind es eigene Mannschaften der Sportfreunde Neukirch. Insgesamt spielen aktuell etwa 100 Kinder und Jugendliche in zehn Mannschaften für die Sportfreunde Neukirch. Es sind in diesem Bereich 25 Trainer im Einsatz, 16 davon von den Sportfreunden Neukirch. Dazu kommen 30 weitere Kinder beim Kinderturnen und -tanzen.

Bei der Neuorganisation der Jugendleitung im vergangenen Jahr war die stellvertretende Jugendleiterin, Kerstin Waldvogel, nur für ein Jahr gewählt worden und stand nun wieder zur Wahl. Sie wurde in ihrer Funktion für die nächsten zwei Jahre bestätigt. Anschließend bedankte sich Heiko Schirmaier bei den Helfern, die sich im vergangenen Jahr ganz besonders engagiert haben. Beachtlich sei, dass die Hälfte dieser engagierten Jugendlichen aus der B-Jugend stammt. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass wieder eine Fackelwanderung geplant ist. Ein Gruß kam von Jugendleiter Mario Dold vom FC Gütenbach. Er betonte, dass Neukirch für Gütenbach der wichtigste SG-Partner sei und man daher die Kontakte noch intensivieren sollte.

In der Diskussion wurde von Vereinsmitgliedern auch eine deutlich bessere Unterstützung der umfangreichen ehrenamtlichen Jugendarbeit durch die Stadt gefordert.