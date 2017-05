Furtwangen Neukirch freut sich über viele Wanderer

Echte Wanderfreunde tragen die Sonne im Herzen – das zeigte sich bei den 500 Teilnehmern des Wandertages, die rechtem Sauwetter trotztem.

Furtwangen – „Sehr zufrieden“ äußerte sich der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Neukirch, Dieter Kammerer, über den Verlauf des internationalen Wandertages in Neukirch. Man hatte schon befürchtet, dass wegen der Schlechtwetterlage die Teilnahme ziemlich schwach sein würde. Doch stattdessen konnte man gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung um rund 100 Wanderer auf nun fast 500 feststellen.

Aber zuerst einmal sah es am Morgen überdurchschnittlich ruhig aus, denn die Wanderer kamen deutlich später nach Neukirch als in den vergangenen Jahren. Dabei habe man, so Vorsitzender Dieter Kammerer, anscheinend das Glück gehabt, dass das Wetter am Morgen noch einigermaßen gut aussah. Die Verschlechterung kam erst, als die meisten Teilnehmer bereits unterwegs waren und dann nicht mehr umkehren wollten.

Ein weiterer Grund für die hohe Teilnehmerzahl war auch die Tatsache, dass in diesem Jahr wieder einmal drei große Reisebusse nach Neukirch gekommen waren. Die größte Gruppe waren Wanderer aus Luxemburg, die damit wohl auch die weiteste Anreise hatten. Zu Gast war auch, wie auch schon in den Jahren zuvor eine Gruppe aus Pulversheim im Elsaß. Aber auch hier waren es im Bus deutlich mehr Teilnehmer als in den übrigen Jahren. Nach Luxemburg war dies die zweitstärkste Gruppe. Auf den dritten Platz kam eine Bus-Gruppe aus Mengen im Allgäu. Ziemlich stark vertreten waren die Wanderer Titisee-Neustadt, die die viertgrößte Teilnehmergruppe stellten. Es war auch die einzige Gruppe aus dem direkten Umfeld von Neukirch. Aus den Bregtal-Gemeinden war gar keine Wandergruppe vertreten.

Die Wanderer waren mit der ausgewähltern Strecke über die Hausebene und bei der längeren Tour auch noch über den Heubach sehr zufrieden. Auch Bürgermeister Josef Herdner lobte die „tolle Strecke“, auf der man allerdings wegen des Wetters nicht sehr viel sehen konnte. Im Laufe des Vormittags setzte dann nämlich Regen ein, der bald auch in Schnee über ging. Dazu kam gerade auf den Hochflächen noch eine steife Brise, sodass die Schneeflocken teilweise fast waagrecht flogen.

Dank der guten Teilnehmerzahl herrschte auch in der Schwarzwaldhalle, die vom Schwarzwaldverein bewirtet wurde, reger Betrieb. Dabei konnte Dieter Kammerer sogar feststellen, dass einzelne Teilnehmer aus den Bus-Gruppen aufgrund der Wetterlage auf die Wanderung verzichteten und sich einen gemütlichen Tag in der Schwarzwaldhalle machten. Ebenso sorgte das Wetter dafür, dass die kürzere Strecke mit fünf Kilometern verständlicher Weise deutlich stärker gefragt war als die längere Tour.

Und so kann Dieter Kammerer eine durchweg positive Bilanz vom Wandertag ziehen. Vor allem lobte er die große Einsatzbereitschaft seiner Helfer aus dem Schwarzwaldverein. Denn ohne deren freiwilliges Engagement wäre eine solche große Veranstaltung, die nicht zuletzt auch eine wichtige Werbung für die Uhrenstadt darstellt, nicht zu meistern.