Furtwangen Neuer Spielplatz am Schönenbacher Sportplatz

Furtwangen – Um eine Attraktion reicher ist der Schönenbacher Sportplatz: Die Sportfreunde errichteten einen neuen Spielplatz, nachdem der bisherige in die Jahre gekommen war. Die notwendigen Gelder wurden mit einer Crowdfunding-Aktion der Volksbank Mittlerer Schwarzwald gesammelt.

Wie der Vorsitzende der Sportfreunde bei der Übergabe des Platzes an die Öffentlichkeit betonte, hatte der Verein in den letzten Jahren einige größere Objekte stemmen müssen, so den Kunstrasen 2013 oder den neuen Trainingsplatz 2015. So war man auf der Suche nach einer anderen Möglichkeit, die notwendigen Gelder zu sammeln. Hier bot sich die neue Crowdfunding-Aktion der Volksbank an. Innerhalb von etwa drei Monaten hatten 161 Spender mehr als 2000 Euro gespendet, die dann von der Volksbank um weitere 800 Euro auf nun insgesamt 3045 Euro aufgestockt wurden.

Davon konnten ein neuer Kletterturm, eine große Schaukel, ein Schaukeltier und ein Sandkasten errichtet werden. Lediglich eine ältere Schaukel konnte weiter verwendet werden. Horst Hettich erläuterte, dass mit dem Geld im Wesentlichen die Geräte und Materialien abgedeckt wurden. Nur durch tatkräftige Eigenleistung der Vereinsmitglieder konnte das Projekt schließlich realisiert werden.

Ortsvorsteher Hansjörg Hall sagte, er freue sich über den nun dritten Spielplatz in Schönenbach, dies sei eine wichtige Bereicherung. Nicht zuletzt, meinte er humorvoll, hätten die Sportfreunde dabei sicher einen kleinen Hintergedanken, denn wenn die Kinder beschäftigt seien, könne der Vater gemütlich dem Fußballspiel zu schauen.

Zufrieden ist einmal mehr der Vorsitzende der Sportfreunde mit der traditionellen Sportwoche. Dabei stellte er mit Stolz fest, dass diese wichtige sportliche Veranstaltung in Schönenbach inzwischen seit 40 Jahren existiere: Die erste fand 1977 statt. Dabei gab es immer wieder die eine oder andere Änderung oder Anpassung. Im vergangenen Jahr war die Sportwoche wegen der Fußballübertragung zur Europameisterschaft um zwei Tage verlängert worden.

Gut angenommen wurde einmal mehr die College-Party am Freitag. Am Samstag hat man auf das Gerümpelturnier verzichtet, weil noch die letzten Rundenspiele der Jugend stattfinden mussten. Stattdessen bot man den Vereinen einen Elfmeter-Cup an, der sehr gut ankam. Vor allem nahmen hier auch wieder Vereine teil, die schon einige Jahre nicht mehr dabei waren. Herumgesprochen hat sich offensichtlich die Kultkneipen-Party am Samstag, die wie im Vorjahr gut besucht war.

Am Sonntagvormittag ging es nach der offiziellen Übergabe des neuen Spielplatzes weiter mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Schönenbach. Daran anschließend gab es unterhaltsame Jugendspiele, bevor der Bregtäler Elfmeter-Cup stattfand.

Mit zwölf Teams war das Turnier gut besetzt. Gespielt wurde in zwei Gruppen. Im Halbfinale konnten sich „AS-Bach“ und die „Freiburger Füchse“ klar durchsetzen. Das Finale fiel dagegen knapp aus, mit 5:4 Toren wurde „AS-Bach“ Turniersieger, gefolgt von den „Freiburger Füchsen“, den „Krombacher Lattenkrachern“ und „Die Legenden“. Den Abschluss der Sportwoche bildete gestern Abend das Handwerkervesper.

