Neuer Blitzer lauert Rasern an Unfallschwerpunkt auf

Vorsicht an der Kreuzung Kussenhof: Wer dort stadtaus – oder einwärts fährt, sollte sich ab sofort in Acht nehmen. Das Landratsamt hat dort eine Radarfalle aufgestellt, im Volksmund auch Blitzer genannt.

Die Kreuzung ist wegen ihrer schweren Unfälle berüchtigt. Das Landratsamt will an der Kussenhof-Kreuzung in nächster Zeit auch einen Kreisverkehr bauen. Ziel ist es, die Gefahrenstelle zu entschärfen.