Furtwangen Neue Wohnidee kommt bei Furtwangern an

Neue Wohnidee kommt bei Furtwangern an

Geplantes Genossenschaftsprojekt mit Inklusionsgedanken an der Baumannstraße geht in die Vermarktungsphase.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Furtwangen (hjk) Überrascht wurden die Betreiber der genossenschaftlichen Wohnidee „Gemeinschaftlich Inklusiv Wohnen – GIW“ vom durchschlagenden Erfolg der Vorstellung ihres Projektes in der Furtwanger Baumannstraße. „Rund eineinhalb Jahre nach dem Grundstückserwerb ist die Planungsphase soweit gediehen, dass wir damit beginnen können, den Bau zu vermarkten“, erklärte dazu Verena Webler. Mitarbeiter der Oeko-Geno standen auf dem Marktplatz und beantworteten erste Fragen, bei erkennbarem Interesse wurden die Bürger an die Mitarbeiter weitergeleitet, die tiefergehende Informationen erteilten.

29 Wohneinheiten von der kleinen Studenten-Bude bis zur vollwertigen Familienwohnung sind im künftigen Genossenschaftshaus möglich, finanziert werden soll die Bausumme über genossenschaftliche Beiträge, die zwischen 19 000 und 29 000 Euro liegen. „Wir haben nur eine Familie gehabt, die bei den genannten Summen abgewunken hat, alle anderen kannten den Genossenschaftsgedanken und ahnten zumindest, was auf sie als künftige Mieter in einem komplett barrierefreien Bau zukommt“, freute sich Webler. Dafür seien dann die Mieten für einen solch hochwertigen Bau sehr preiswert. Zusammen mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sowie einem Blockheizkraftwerk im Keller versorgt sich das Haus weitgehend selbst mit Energie und kann sogar noch Wärme abgeben an benachbarte Häuser, versicherte Projektleiter Philipp Weber.

Der großzügige Baukörper aus zwei Teilen wird über eine sogenannte grüne Halle verbunden. Ein öffentliches Café, die Sozialstation im Haus sowie eine große WG-Wohnung für Menschen mit Behinderung kennzeichnen den zukunftsweisenden Bau als Inklusionsprojekt, mittendrin gelegen in der Baumannstraße.

Viele Wohnungen konnten bereits reserviert werden, durch den Genossenschaftsgedanken betragen die Mieten komplett unter zehn Euro je Quadratmeter, die kleineren Wohneinheiten sind dabei etwas teurer als die größeren. Keine der 29 Wohneinheiten liege dabei über 1000 Euro, versprechen die Macher aus Freiburg, die schon viel Erfahrung aus dem Vauban-Gelände mitbringen, wo sie ebenfalls ein großes Projekt verwirklichten.