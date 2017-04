Furtwangen Neue Uniformen zum großen Musiker-Jubiläum

Die Furtwanger Stadtkapelle feiert 2018 ihr 150-jähriges Bestehen und will sich mit Hilfe des Vereinswettbewerbs zum großen Geburtstag neue Kleidung anschaffen.

Furtwangen – Ein neues Outfit zur Geburtstagsfeier: die Stadtkapelle Furtwangen wünscht sich zu ihrem 150-jährigen Bestehen im kommenden Jahr 2018 eine neue Uniform. Die bisherige Uniform ist mit einem Alter von 40 Jahren an ihre Grenzen gestoßen.

Die Stadtkapelle Furtwangen ist ein renommierter Verein in der Uhrenstadt. Bei vielen wichtigen Anlässen ist es schon seit Jahrzehnten Brauch, dass die Stadtkapelle Furtwangen für die passende musikalische Umrahmung sorgt. Mit ihren fast 50 Musikern gibt die Kapelle dabei immer ein sehr gutes Bild ab. Zu einem guten Bild bei einer Musikkapelle gehört aber natürlich ganz wesentlich auch die Uniform.

Immer wieder musste daher auch bei der Stadtkapelle im Lauf der Vereinsgeschichte eine neue Uniform angeschafft werden. Und dieser Zeitpunkt ist nun wieder einmal gekommen. Dabei hat sich der Vorstand der Stadtkapelle vorgenommen, mit der neuen Uniform beim Neujahrskonzert 2018 in das Jubiläumsjahr einzutreten. Denn die bisherige Uniform stammt aus dem Jahr 1979 und ist damit fast 40 Jahre alt. Allein schon vom Schnitt her ist das Modell überholt. Vor allem aber ist bei den vielen Auftritten der Musiker auch das Material enorm strapaziert.

Jedes Jahr absolvieren die Musiker zwischen 20 und 40 öffentliche Auftritte in ihrer Uniform. Viele der Uniformen passen inzwischen auch nicht mehr, müssten also geändert oder gar neu angeschafft werden. Andere müssen immer wieder repariert werden. So ist es keine Frage, dass die Stadtkapelle in nächster Zeit eine neue Uniform braucht. Das Jubiläum im Jahr 2018 wäre für die 1868 gegründete Stadtkapelle der ideale Zeitpunkt.

Inzwischen hat man sich bei der in der Region bekannten Firma Reich kundig gemacht. Damit die Uniform noch rechtzeitig zum Neujahrskonzert in Furtwangen eintrifft, müsste die Bestellung in den nächsten Wochen aufgegeben werden. Und eines ist sicher, auch die neue Uniform würde wieder viele Jahrzehnte genutzt werden. Denn dank einer intensiven Jugendarbeit hat die Stadtkapelle keinerlei Nachwuchssorgen. Rund 35 junge Musiker spielen hier in der Jugendkapelle der Stadtkapelle und bereiten sich so auf das Musizieren in der „großen“ Kapelle vor. Auch die Jugendkapelle hat schon zahlreiche öffentliche Auftritte und stellt hier immer wieder ihren hohen musikalischen Standard unter Beweis. Am deutlichsten wird das gute Miteinander von Stadtkapelle und Jugendkapelle zum einen beim gemeinsamen Neujahrskonzert, das immer sehr beliebt ist. Und dann auch wieder an der Fasnacht, wenn bei den großen Umzügen die Musiker beider Kapellen gemeinsam auftreten, also 80 Musiker mit dem Narrenmarsch durch Furtwangen marschieren. Bei 50 aktiven Musikern in der Stadtkapelle wird die Anschaffung der neuen Uniform natürlich nicht billig, kalkuliert werden hier etwa 30 000 Euro. Und hier hoffen die Musiker auf Hilfe durch den Vereinswettbewerb.

Die Stadtkapelle

Die Stadtkapelle Furtwangen wurde 1868 gegründet. Vorsitzender der Kapelle ist aktuell Volker Schwer. Die Kapelle besteht aus etwa 50 aktiven Musikern in der Stadtkapelle, Leitung Ulf Schuster. Dazu kommen etwa 35 Nachwuchsmusiker in der Jugendkapelle, Leitung Bernhard Weißer.

