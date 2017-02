Furtwangen Neue Radaranlage erwischt in Furtwangen über 2000 Temposünder in zwei Wochen

Neue Radaranlage erwischt in Furtwangen über 2000 Temposünder in zwei Wochen

Die stationäre Radarsäule am Ortseingang soll eine gefährliche Unfallkreuzung entschärfen. Der neue Blitzer misst in beide Fahrtrichtungen, die Einnahmen landen in der Kasse des Landkreises.

Furtwangen – Reiche Ernte fährt die neue Geschwindigkeitsmessanlage am Ortsausgang Richtung Gütenbach ein. In den ersten 14 Tagen wurden 2022 Verstöße registriert. Seit Mitte Dezember ist die neue Blitzsäule an der Kussenhof-Kreuzung in Betrieb. An dem gefährlichen Schnittpunkt zwischen Bundesstraße und Wohngebiet haben sich in den vergangenen Jahren mehrere schwere Unfälle ereignet, darunter auch welche mit tödlichem Ausgang.

Seit Jahren wird immer wieder die Einrichtung eines Kreisverkehrs gefordert und diskutiert. Das Regierungspräsidium hat die Planung übernommen, eine offizielle Entscheidung steht noch aus. Bürgermeister Josef Herdner gab sich im Dezember in der Haushaltsdebatte des Gemeinderates aber optimistisch. Er rechnete damit, dass der Bau 2018 durchgeführt wird. 640 000 Euro soll der Kreisverkehr kosten, bei der Stadt Furtwangen bleiben rund 160 000 Euro hängen.

Erster Schritt zur Verbessrung der Sicherheit ist nun die neue Blitzer-Säule. Mittels eines Laserstrahls wird die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen, wie Heike Frank vom Landratsamt Schwarzwald-Baar auf Anfrage erklärt. Ab einer Überschreitung von neun Stundenkilometern löst das Gerät aus. Eine Toleranz wird anschließend abgezogen. Bis 100 Stundenkilometer gilt eine Toleranz von drei km/h, ab 100 km/h gelten drei Prozent.

Die Anlage misst in beide Fahrtrichtungen. Geblitzt wird also nicht nur stadtauswärts, sondern auch Richtung Stadtmitte. „Eine Auswertung findet circa einmal pro Woche durch unseren Sachbearbeiter der Bußgeldstelle mit einem Auswerteprogramm statt“, so Heike Frank. Bis der Bußgeldbescheid mit dem Foto des Fahrers im Briefkasten des Fahrzeugbesitzers landet, dauert es in der Regel zwischen ein und drei Wochen. Im Übrigen ist es nicht die Stadt, die die Bußgelder bekommt, auch wenn der Blitzer auf Furtwanger Gemarkung steht. Die Gelder fließen in den Haushalt des Landkreises. Kommt es zum Gerichtsverfahren, gehen die Strafen in die Staatskasse.

Je nach Tempo kann der Blitz für den Autofahrer teuer werden. Bei einer Überschreitung bis zu zehn Stundenkilometern kostet es zwischen 15 und 35 Euro Bußgeld. Wer bis zu 20 Stundenkilometer zu schnell war, zahlt 80 Euro und erhält einen Punkt in Flensburg. Ab 31 Stundenkilometer zuviel drohen ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbote. Das traf zum Beispiel den Fahrer, der im Dezember mit 85 Stundenkilometer geblitzt wurde. Das war die bisher höchste gemessene Geschwindigkeit des Blitzers. Zwei Fahrverbote wurden bislang ausgesprochen. Der Blitzer zeigt jetzt schon Wirkung. So kann das Landratsamt einen Rückgang der Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Es wird an der gefährlichen Kussenhof-Kreuzung also weniger gerast.