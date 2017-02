Furtwangen Narren haben Spaß beim Nachtumzug

450 Hästräger und Musiker sind in Schönenbach dabei und die Schönenbacher Narren und Musiker als Veranstalter freuen sich darüber.

Furtwangen-Schönenbach – Das Wetter spielte in diesem Jahr mit: Es war nicht zu kalt und auch fast trocken. So bot sich den Zuschauern am Freitagabend ein buntes Bild in Schönenbach beim 19. Nachtumzug. Angeführt wurde der Zug wieder von den Schönenbacher Narren Buslochhexen und die Strohhansel als Ausrichter sowie dem Musikverein. Aus einem großen Einzugsgebiet waren die Gruppen nach Schönenbach gekommen – von Schwenningen bis Schwörstadt. Darunter waren auch wieder vier neue Zünfte, andere sind schon von Anfang an dabei. Anschließend ging es weiter mit bunten Treiben in den verschiedenen Besenwirtschaften.

Beim Zunftmeisterempfang im Dorfgemeinschaftsraum sagte Bürgermeister Josef Herdner, dass dies einmal wieder das typische Wetter für den Schönenbacher Nachtumzug sei. Ortsvorsteher Hansjörg Hall bezeichnete es als besonders erfreulich, dass bei dieser Veranstaltung alle Schönenbacher Vereine gemeinsam Fasnacht machen. Vor Jahren habe Michael Armbruster die Idee gehabt, sich aber inzwischen beim Thema Fasnacht zurückgezogen. Doch mit vielen Gruppen, die nach Schönenbach kommen, lebt die Idee fort.

Markus Hummel, Vorsitzender der Strohhansel, dankte als Ausrichter allen, die in irgendeiner Form dazu beigetragen hatten, dass auch der 19. Auflage des Umzuges stattfinden konnte – vom Ortschaftsrat und dem Bauhof bis zu Polizei und Roten Kreuz. Eröffnet wurde der Umzug traditionell von den Buslochhexen mit ihren rot leuchtenden Augen. Ihnen folgten der Musikverein Schönenbach unter der Leitung von Timo Hieske und die großen Gruppe der Strohhansel. Aus Furtwangen ebenfalls dabei waren wieder die Hohdäler Weihermale und die Narrenzunft Furtwangen mit Abordnungen aus verschiedenen Gruppen. Stark vertreten waren schließlich auch die Neukircher Narren mit den Hexen, Bregeme Wieble und Werwölfen.

Zu einem solchen Fasnachtsumzug gehören auch flotte Töne. Neben dem Musikverein Schönenbach begleiteten auch die Guggemusik Hörsturz, der Musikverein Frohsinn Rohrbach und die Guggemusik Furtwangen den Umzug und sorgten mit ihren Narrenmärschen und Schunkelrunden für die entsprechende Stimmung. Bei den 18 Gruppen des Zuges mit ihren rund 450 Musikern und Hästrägern waren wieder viele Narren aus dem Südwesten des Ländle vertreten. Dazu gehörten die Bruckwald-Teufel aus Waldkirch ebenso wie die Schwenninger Bären oder die Narrenzunft Steinach. Und nicht zuletzt lebt der Umzug davon, dass jedes Jahr neue Gruppen nach Schönenbach kommen, die in den folgenden Jahren immer wieder zu sehen sind.

In diesem Jahr neu dabei war die Narrenzunft der Tännlegeister aus Tuningen, die Narrenzunft Trossingen mit ihren Gruppen Uhren-Annemei, Heidepeter und Unterdorfhexen, von der Narrenzunft Lauffen unter anderem der Kröpfer mit dem eigenwilligen Narrenruf „Kropf am Hals“ oder das lebhafte Rößle und schließlich die Narrenzunft Schwörstadt mit den Schnecken, Rebbachgeistern und Wäschwiebern.