Furtwangen Nach turbulentem Start hat Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner viel erreicht

Bürgermeister Josef Herdner blickt auf seine erste Amtsperiode zurück und lobt das große Engagement vieler Bürger. Bei der nächsten Wahl in diesem Jahr möchte der 57-Jährige erneut kandidieren.

Seit sieben Jahren ist Josef Herdner bereits Bürgermeister von Furtwangen. Kurz nach der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur bei der kommenden Wahl blickt er zurück auf die bisherigen Hürden und Erfolge.

Er erzählt nicht ohne Stolz von den Leistungen, die man in Furtwangen gemeinsam erreicht hat – dabei waren die Anfangszeiten seiner Amtsperiode überaus turbulent. Während der Finanzkrise im Jahr 2009/2010 hatte man im Haushalt ein Defizit von 4,6 Millionen Euro zu verzeichnen. „2010 konnten wir keinen Haushalt aufstellen, das war eine heikle Situation – vor allem für mich als Bürgermeister-Neuling“, erinnert sich Josef Herdner zurück. Erst 2012 konnte man einen Teil der Defizite abtragen und Rücklagen ansetzen – ein Jahr später habe der Haushalt dann wieder „normales Arbeiten“ ermöglicht.

So konnte der Weg für zahlreiche Projekte geebnet werden. „Wir haben die schwierige Situation hervorragend gemeistert und in der verbleibenden Zeit sehr viel bewegt“, sagt Herdner. Möglich sei diese Kehrtwende auch nur dank der guten wirtschaftlichen Leistung der örtlichen Firmen gewesen.

Im Bereich des Straßenbaus konnte man die Neue-Heimat-Straße umfangreich sanieren, zudem den Großhausberg, die Schwarzwaldstraße in Neukirch und darüber hinaus neue Gehwege an der Landesstraße in Schönenbach anlegen („das war ein lang gehegter Wunsch“). Erfreulich sei zudem, dass man mit dem Rössleplatz in Neukirch die Dorfmitte neu gestalten konnte. Was die Sportstätten betrifft, sei der neue Kunstrasenplatz in Furtwangen zu nennen, „zudem war der zweite Fluchtweg in der Jahnsporthalle ganz wichtig.“ Darüber hinaus wurde die Sanierung des Kindergartens Regenbogen mitfinanziert und das Dach beim Otto-Hahn-Gymnasium saniert – das Kinderhaus sei ebenfalls auf den Weg gebracht worden. „Mein Vorgänger hat das Projekt ein stückweit eingeleitet, aufgrund der vielen Diskussionen musste jedoch noch einiges aus dem Weg geräumt werden“, so Herdner.

Zu den erfolgreiche abgeschlossenen Projekten zählt der 57-Jährige außerdem die „permanenten Verbesserungen“ in der Wasserversorgung – inklusive des neuen Hochbehälters im Mäderstal. In diesem Zusammenhang sei die 2,5 Millionen Euro teure Sanierung der Kläranlage – nachdem die neue wasserrechtliche Genehmigung an höhere Auflagen gebunden war – zu nennen. Auch wurde die interkommunale Wasserversorgung in Richtung Schönwald vorangetrieben. „Die wird dieses Jahr in Betrieb gehen.“

Aus touristischer Sicht freut es den Bürgermeister, dass die Attraktivität der Donauquelle gesteigert werden konnte – mit Spielplatz und einem neuen Eingangsbereich. „Nur die Skulptur fehlt, auch die Parkplätze müssen noch angelegt werden.“ Aus seiner Sicht weniger erfreulich sei hingegen die Standortoffensive zum Thema Stadtentwicklung verlaufen. „Hier wurde viel ehrenamtliches Engagement reingesteckt, wir haben davon aber noch zu wenig umgesetzt“, man habe diesbezüglich noch Nachholbedarf.

Apropos Engagement: Der Bürgermeister freut sich sesondere über die Leistung der Bürgerschaft – egal ob beim Bregtalverein, der Bürgerstiftung, dem Bürgerbus oder beim Bregtalskilift. „Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir in den Köpfen viel bewegt haben.“ So habe dieses Engagement dazu beigetragen, dass seine Amtsperiode einen positiven Verlauf genommen habe.