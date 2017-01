Furtwangen Musikkapelle Furtwangen bündelt Kräfte für 2018

Vorbereitungen für großes Jubiläumsfest zum 150-jährige Bestehen laufen an. Der Vorstand wird in der Generalversammlung bestätigt.

Furtwangen – Viel Lob hatte Bürgermeister Josef Herdner für die Stadtkapelle Furtwangen bei deren Hauptversammlung parat. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für das 150-jährige Bestehen im kommenden Jahr. Dazu hat die Stadt ihre Unterstützung zugesagt. Er hoffe, so Bürgermeister Herdner, dass auch die anderen Vereine der Stadt die Stadtkapelle bei ihrem Jubiläum unterstützen, denn auch sie profitierten bei ihren Veranstaltungen immer wieder von der Stadtkapelle. „Eine tolle Sache“ sei jedes Jahr das Neujahrskonzert als gelungener Startschuss für das neue Jahr. Und auch Veranstaltungen wie die Fastnacht seien ohne die Stadtkapelle nicht vorstellbar.

Vorsitzender Volker Schwer machte deutlich, dass dieses Jubiläum der Stadtkapelle viel Disziplin abverlange. Er hoffe auf entsprechendes Durchhaltevermögen und gute Zusammenarbeit aller Musikkameraden. Steffi Weiß erinnerte in ihrem Rückblick an die zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr vom gelungenen Neujahrskonzert über verschiedene Auftritte wie im Katzensteig, in Gütenbach, in Kappel oder auf der Katharinenhöhe bis zur Maiwanderung. Gerade an der Fasnet sei die Kapelle stark gefordert als Unterstützung für die Narren. Dabei gebe die Stadtkapelle beispielsweise beim Umzug zum Ausrufen mit 70 Musikern in 14 Fünferreihen ein stattliches Bild ab.

Nicht stattfinden konnte wegen der doch längeren Bauarbeiten das geplante Kirchenkonzert, das nun in diesem Jahr stattfinden soll. Insgesamt absolvierten die Musiker 73 Proben und 20 Auftritte. Auch Dirigent Ulf Schuster ging noch einmal auf die Auftritte ein, die durchweg gelungen waren. Kassierer Harald Schorpp sprach insgesamt über einen kleinen Überschuss. Dabei war das badische Frühlingsfest nicht gerade erfolgreich. Die Bewirtung im Rathauskeller während der Fasnet dagegen war wieder ein voller Erfolg. Beim Trödlermarkt hat man das Problem, dass die Einnahmen konstant bleiben, die Ausgaben aber von Jahr zu Jahr deutlich steigen. Daneben verfügt die Stadtkapelle aber auch über genügend Rücklagen, dass sie ohne Sorgen ins Jubiläumsjahr gehen kann. Darüber hinaus rechnet Harald Schorpp mit entsprechenden Spenden für die Stadtkapelle zu diesem großen Fest.

Mit einem Römer für guten Probenbesuch wurden Martin Moser, Klaus Weißer und Manuel Burgbacher geehrt, wobei der Probenbesuch insgesamt abnahm. Im vergangenen Jahr konnte zwei Musiker aus der Jugendkapelle übernommen werden, zum Jahreswechsel bestand die Kapelle damit aus 46 Musikern.

Die Wahlen

Bei den Wahlen machte Volker Schwer deutlich, dass er in seinen ersten beiden Jahren als Vorsitzender viel gelernt habe. Sein Ziel sei es, diese Arbeit noch weiter zu verbessern. In geheimer Wahl wurden dann Vorsitzender Volker Schwer, Stellvertreter Matthias Eilf und Kassierer Harald Schorpp in ihren Ämtern bestätigt. Per Handzeichen bestätigt wurden Schriftführerin und Protokollführerin Steffi Weiß, Inventarverwalter Jonas Ambs, Antrittsstempler Britta Dotter, Notenwart Julian Furtwängler und Markus Hoock, Gema-Sachbearbeiterin Rosemarie Riesle, die Jugendleiter Alexandra Kuner und Manuel Burgbacher sowie die Beisitzer Christine Burger, Dieter Disch und Julian Furtwängler. Neu im Vorstand sind als zweiter Kassierer Andi Burger, als stellvertretender Dirigent Martin Moser und als Pressewart Alexandra Kuner.