vor 3 Stunden Isabella Heimpel Neukirch Musiker aus St. Märgen ist 50 Jahre lang im Verein aktiv

Der Musiker Hans-Peter Pfaff erhält in Neukirch die Ehrennadel in Gold. Seit 50 Jahren ist er in der Trachtenkapelle St. Märgen Glashütte aktiv.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.