Furtwangen Musicalstar Sabrina Weckerlin  Heimspiel bei der Furtwanger Kulturwoche

Ein grandioser Abschluss für die Furtwanger Kulturwoche. Das Festzelt war überfüllt, sodass viele Zuhörer den Auftritt von außen verfolgen mussten.

Sabrina Weckerlin landete gerade am Tag zuvor aus Moskau kommend wieder in Deutschland und muss gleich am frühen Morgen nach dem Furtwanger Auftritt wieder nach Hamburg fliegen, wo sie am Abend auf der Musical Bühne steht. Sie hatte einige Special Guests auf der Bühne, unter anderem ihren ehemaligen Lehrer Rolf Langenbach vom Otto Hahn Gymnasium Furtwangen. Besonders glücklich war der die Sängerin auch darüber, dass sie endlich wieder Dialekt sprechen konnte. Das Publikum war begeistert.