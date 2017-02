vor 48 Minuten Siegfried Kouba Furtwangen Musical am Otto-Hahn-Gymnasium begeistert die Besucher

Gleich an zwei Tagen wurde das Kindermusical „The famous voyage of Christopher Columbus“ von Peter Kay am Otto-Hahn-Gymnasium aufgeführt. Das Publikum war total begeistert und spendete lebhaften Applaus.

