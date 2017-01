Furtwangen Mitarbeiter der Firma Wehle treffen am besten

Mitarbeiter der Firma Wehle treffen am besten

Fußball-Hallenturnier der Furtwanger Industrie.

Furtwangen (sh) Die Firma E. Wehrle aus Furtwangen ist neuer Gewinner des Wanderpokals beim Fußball-Hallenturnier des Arbeitskreises der Industrie Furtwangen, nachdem sie das Finale gegen EDS Dold gewonnen hatte.

Erfreut zeigten sich die Verantwortlichen, dass in diesem Jahr das Turnier mit 13 Mannschaften wieder gut besetzt war. Dazu trug auch bei, dass die Firmen Ganter und Koepfer gleich mit jeweils zwei Mannschaften antraten. Offizieller Veranstalter ist der Arbeitskreis der Industrie im oberen Bregtal, organisiert wurden die Begegnungen, wie schon seit Jahren, durch die Schiedsrichtergruppe Bregtal. Vor allem aber mussten die Schiedsrichter die insgesamt 40 Spiele leiten.

Gespielt wurde in zwei Gruppen. Vorjahressieger Rena kam allerdings in der Gruppe nur auf den sechsten Platz und damit nicht mehr in die Endrunde. Gruppensieger wurde hier zum einen die Firma Siedle vor Ganter I und zum anderen Wehrle vor Dold. Im Halbfinale konnte sich dann die zweitplatzierte Firma Dold gegen Siedle durchsetzen und damit ins Finale einziehen, beim zweiten Halbfinale dann Gruppensieger Wehrle gegen Ganter I. Beim Endspiel siegte Wehrle mit 1:0 über Dold. Mit diesem Ergebnis dürfte der Wanderpokal der Industrie noch einige Zeit unterwegs sein, denn bisher hat keine der infrage kommenden Mannschaften mehr als zweimal gewonnen.

Die Platzierungen der Mannschaften am Ende des Turniers: 1. Wehrle, 2. Dold, 3. Ganter, 4. Siedle, 5. Scherzinger, 6. Rena, 7. Mahler, 8. Köpfer, 9. Ketterer, 10. Köpfer II, 11. Ganter II, 12. Reiner, 13. BKS.