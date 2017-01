Mit Tempo und Pointen kabarettistisch durchs Jahr

Adrian Engels und Markus Riedinger nehmen in der Kulturfabrik Furtwangen die Politik aufs Korn.

Furtwangen (bfg) Selten bekommt man einen so temporeichen, witzigen und politisch-aufklärerischen Jahresrückblick geboten. Das Wichtigste und Witzigste aus 366 Tagen in 90 Minuten brachte am Freitagabend „Onkel Fisch“ alias Adrian Engels und Markus Riedinger auf die Bühne der Kulturfabrik und begeisterten ihr Publikum.

Die Bewegungsfanatiker boten eine atemberaubende „Nach Richten“-Show, das Expertenteam in feinem Zwirn schwankt von 500 Jahre Bier-Reinheitsgebot über die Asyldiskussion weiter zu Donald Trump. Dies servieren sie in der ganzen Bandbreite von Comedy und Polit-Kabarett, Tanz, Sketch, Gesang – und das pointen- und temporeich, sprachlich geschliffen und mit großer Spielfreude.

Genüsslich imitieren sie Udo und Oettinger, Bob Dylan und Frauke Petry und sächseln sie gegen die Zuwanderung von Katholiken. Monat für Monat präsentieren sie Nachrichten, die sie mittels Rap, gespielten Szenen oder Filmtrailern aufs Korn nehmen. So sehen sie das Drama um Uli Hoeneß schon verfilmt und vershowt. In Stereo präsentieren sie sich als Angela Merkel mit dem Song „Is mir egal“. Sie singen, schauspielern, bewegen sich in Zeitlupe und empören sich aufrichtig, wechseln von versöhnlich über empört bis aggressiv.

Eindrücklich gerät die Szenerie der Steuerflüchtlinge, die am Strand an der Champagner-Auffangbar erstversorgt werden, während die Geldscheine unter unhygienischen Bedingungen dicht an dicht aneinanderkleben. Vom verpufften Zuschuss für E-Autos über den Abgasskandal geht es zu Lindenbergs 70. Geburtstag, von den Floating Piers von Christo zum Brexit.

Eine Nachrichtensendung aus der Türkei gerät zur Zitterpartie, denn keine kritischen Töne und Begriffe dürfen fallen. Und dabei jeden Monat die gute Nachricht für Deutschland: Der Flüchtlingspakt hält.

Der Eurovision Song Contest wird ebenso karikiert wie auf dem Kinderkanal die Politdiskussion mit dem Kremlmonster Putin und Frosch Erdogan, die sich schier an die Gurgel gehen. Als Markus Riedinger als Donald Trump den Mauerbau zwischen Furtwangen und Vöhrenbach ankündigt, ist das Publikum vollends in Rage.