Furtwangen Mit Bach und Mozart in den Frühling

Mit Bach und Mozart in den Frühling

Das Quellenland-Ensemble gibt am 30. April 2017 ein Benefiz-Konzert in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums.

Furtwangen – Am Sonntag, 30. April, um 19.30 Uhr, findet in der Aula des Otto-Hahn-Gymnasiums ein Konzert statt. Die Besucher erwartet eine Aufführung mit Kompositionen, deren konzertante Frische vom Frühling als Quelle neuer Lebensfreude inspiriert ist. Texte über Luther und über die Ideale der Aufklärung schaffen Raum für Fragen nach unseren geistigen und geistlichen Wurzeln.

Musiker der Region laden ein zum dritten Aulakonzert 2017 im Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen. Hartmut Janke, Musiklehrer am OHG und nebenberuflicher Organist in Villingen, hat 2016 mit dem neu gegründeten Quellenland-Ensemble bereits mehrere gut besuchte Konzerte in Villingen veranstaltet. Feste Ensemble-Mitglieder sind Monika Biwald (Sopran), Philipp Eschbach (Trompete, Horn), Gabriele Zucker (Flöten, Tasteninstrumente) und Bernhard Patz (Klarinette, Saxophon). Hinzu kommen projektweise junge Nachwuchsmusiker, deren Förderung den als Musiklehrer tätigen Musikern ein besonderes Anliegen ist.

Von Klassik bis Chanson

Stilistisch spannte das Ensemble bei vergangenen Konzerten regelmäßig den Bogen von klassischer Musik ab dem 17. Jahrhundert bis zu Musikstücken aus dem Bereichen Klezmer, Jazz und Chanson.

Das jüngste Projekt des Ensembles konzentriert sich auf Entwicklungen im 18. Jahrhundert, einer Zeit von großer Bedeutung für das Lebensgefühl des modernen westlichen Menschen. In der Musik wird deutlich, dass Bach und Mozart jeweils ganz unterschiedliche Antworten auf die Grundfragen des Menschen geben.

Lutz Bauer als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Furtwangen wird die theologischen und weltanschaulichen Hintergründe der Musik in kurzen Texten beleuchten.

Der Eintritt von fünf (ermäßigt ein Euro) kommt der Renovierung des OHG-Bechsteinflügels zugute. Das Konzert ist gleichzeitig ein besonderes Sponsorenkonzert für die Unterstützer der Renovierung des Bechstein-Flügels, die freien Eintritt erhalten.