Furtwangen Ministerin Theresia Bauer hält Vortrag bei den Grünen

Die Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Theresia Bauer, und die Landtagsabgeordnete Martina Braun laden Politikinteressierte in den Ochsen ein.

Der Bundestagswahlkampf kommt auch in die Bregstadt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf dem richtigen Weg“ lädt der Kreisverband Schwarzwald-Baar von Bündnis 90/Die Grünen zu einem Diskussionsabend mit der Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Theresia Bauer und der Landtagsabgeordneten Martina Braun. Termin ist am Mittwoch, 26. April, ab 19.30 Uhr im Hotel Ochsen. Titel des Vortrags ist: „Auf dem richtigen Weg für schlaue Köpfe und innovative Forschung“. Dem Vortrag schließt sich eine Diskussionsrunde an, die der grüne Bundestagskandidat für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Volker Goerz, moderieren wird. Die Veranstaltung ist öffentlich.