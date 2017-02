Furtwangen Minibäumchen entpuppt sich als Gag

Furtwanger Narrenbaumsetzer spielen Zunftoberen einen Streich. Viele Zuschauer verfolgen das Spektakel.

Furtwangen – Nun hat es Zunftmeister Christoph Winkler ganz offiziell verkündet: die Furtwanger Fasnet ist gestartet. Für die Zunftführung war dieser Start allerdings zuerst einmal mit einem großen Frust verbunden: Ausgerechnet in diesem Jahr, wenn am Aschermittwoch im SWR-Fernsehen eine große Dokumentation unter anderem zum Fällen des Narrenbaums aufgezeichnet wird, hatten die Narrenbaumsetzer bei ihrem Umzug zum Marktplatz nur ein Bäumchen mit rund zehn Metern Länge statt der üblichen mehr als 20 Meter zur Hand.

Doch bald schon kam die Auflösung: die Narrenbaumsetzer hatten der Zunftführung einen Streich gespielt. Sie begannen zwar wie üblich zu den Klängen des Narrenmarsches von Stadtkapelle und Musikverein Katzensteig mit dem Aufbauen dieses kleinen Narrenbaums. Doch plötzlich kam dann von der Wilhelmstraße her noch einmal ein Narrenbaum herangerollt – und dieses Mal der echte Narrenbaum mit der stattlichen Länge von 24 Metern. Das führte natürlich bei der Zunftführung auf der Tribüne zu deutlich erleichterten Gesichtern. Dank des trockenen und milden Wetters waren auch viele Zuschauer auf den Marktplatz gekommen, um den Narrenbaumsetzern bei ihrer Arbeit zuzusehen.

Mit viel Kraftaufwand, aber offensichtlich auch mit viel Erfahrung, wurde der große Baum dann aufgestellt. Während dessen hatten die Narren das Rathaus gestürmt und zwei Hexen schleppten den Bürgermeister mit seinem überdimensionalen Rathausschlüssel auf die Ehrentribüne. Bürgermeister Josef Herdner hatte dabei für die Zunft-Prominenz auf der Bühne auch einige Geschenke mitgebracht: ein altes Brötchen ebenso wie eine schon angebissene Blutwurst oder eine leere Sektflasche.

Nicht fehlen durfte natürlich die große Proklamation von Zunftmeister Christof Winker, in welcher er wieder die Glanzleistungen verschiedener Bürger aufs Korn nahm. So soll der Vorsitzende der Stadtkapelle, Volker Schwer, beim Narrentreffen in Markdorf trotz der Kälte im Freien genächtigt haben. Odin Jäger und Familie werden ihre Aktivitäten in Vöhrenbach noch deutlich ausdehnen: nach dem Kauf des Gasthauses Talsperre werde er nun die komplette Vöhrenbacher Gastronomie aufkaufen einschließlich des Stausees als Freizeitzentrum. Ganz begeistert sei auch Bürgermeister Josef Herdner von seinem Enkel, dem er nun schon das nötige Rüstzeug für seinen späteren eigenen Bürgermeister-Posten mitgeben wolle.

Wichtig war auch der Hinweis von Christof Winker zu der blitzenden Säule am Ortsausgang, dies sei nicht, wie von vielen vermutet, eine „vollautomatische Außenstelle des Passbild-Automaten der Drogerie Herth“. Und schließlich empfahlen sie Pfarrer Paul Demmelmair, bei entsprechend starkem Schneefall mit seinem eigenen wintertauglichen Allrad-Fahrzeug zum Einkauf zu fahren statt mit dem Jaguar seiner Haushälterin. Zum Abschluss richtete dann Christof Winker aber noch einmal einen ernsthaften Appell an die Narren: da in diesem und im kommenden Jahr das Fernsehen eine Dokumentation über die Furtwanger Fasnet aufnehme, sollten zu den Aufnahmen in diesem Jahr beim großen Umzug und am schmutzigen Donnerstag möglichst viele Narren kommen.