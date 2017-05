Furtwangen Mehrgenerationenhaus in Furtwangen kommt

Der Gemeinderat stimmt dem Bau an der Baumannstraße 13 zu. Dort sollen 30 Wohneinheiten für 6,5 Millionen Euro entstehen.

Furtwangen – Der Bau des Mehrgenerationenhauses an der Baumannstraße 13 rückt näher. Einstimmig erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen zum Bauantrag. Das letzte Wort wird nun die Baurechtsbehörde des Landratsamtes haben.

„Wohnen, wie ich will!“ – unter diesem Motto will die Genossenschaft Oekogeno als Bauherr ein inklusives Wohnprojekt an der Baumannstraße 13 umsetzen. „Eine moderne Wohnanlage, in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Alt und Jung, Singles, Paare und Familien gemeinsam wohnen, sich nach ihren Möglichkeiten in die Gemeinschaft einbringen und nachbarschaftlich unterstützen sollen.“ Soweit die Projektbeschreibung der Oekogeno auf ihrer Internetseite. Rund 6,5 Millionen Euro sind als Projektkosten anvisiert. Auf 2354 Quadratmetern Fläche sollen 30 Wohneinheiten entstehen. Die ersten Bewohner sollen im Herbst 2018 einziehen, so die Hoffnung der Genossenschaft.

Vorgesehen ist ein zweiteiliger Baukörper, der durch eine so genannte „Grüne Halle“ miteinander verbunden wird. Der Großteil des Gebäudes soll als Wohnraum genutzt werden. Einziehen wird auch die Sozialstation Oberes Bregtal. Untergebacht wird auch ein Tages- und Integrationscafé. Auf dem Flachdach wird eine Terrasse für alle Bewohner errichtet.

Diskussionsbedarf bestand für die notwendigen 37 Autostellplätze. Wie die Stadtverwaltung berichtete, sollen 21 Stellplätze in der angrenzenden Hochgarage und neun barrierefreie Stellplätze in den Räumlichkeiten der Eigentümergemeinschaft Wilhelmstraße 3 (ehemaliger Edekamarkt) nachgewiesen werden. Weitere sieben unüberdachte Stellplätze werden auf dem Baugrundstück eingerichtet. Hinzu kommen nach den vorliegenden Plänen 74 Fahrradstellplätze.