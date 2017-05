Furtwangen Mehr Einkaufsgelegenheiten in Furtwangen

Der Verein der Unternehmer und freien Berufe regt passend zum heutigen Einkaufssonntag die Wiederbelebung der langen Einkaufsnacht an.

Furtwangen (bfg) In Furtwangen stehen vier neue E-Bikes zur Ausleihe bereit. Beim monatlichem Treffen des Vereins der Unternehmer und freien Berufe in Furtwangen und Gütenbach – kurz VdU – im Gasthaus „Rössle“ war die Skaterhalle ebenso Thema wie die lange Einkaufsnacht.

Heute findet wieder die Aktion „Blühendes Furtwangen“ mit Naturparkmarkt und geöffneten Geschäften statt. Christine Trenkle regte an, die eingeschlafene Aktion „Lange Einkaufsnacht wiederzubeleben, am Besten in der Woche vor Ostern und den Freitag vor dem Christkindlemarkt. Es sollten auch mehr Einzelhändler mitmachen, mehr Zusammenhalt als Konkurrenzdenken wäre wünschenswert. Für die Aktion hofft sie auf organisatorische wie finanzielle Unterstützung durch den VdU.

Nach wie vor ist man auf der Suche nach einem Ladenlokal, das der VdU anmieten könnte zur Eigennutzung oder für eine Start-Up-Unternehmen oder wechselnde Nutzung durch Künstler und Handwerker. Doch der Leerstand ist gar nicht so groß, es gibt nicht viele Möglichkeiten, so Michael Schlageter von der Stadt. Auch die Schaufenstergestaltung komme nicht voran, da sind andere Städte rigider und erlassen Gestaltungsvorschriften. Positive Beispiele sind in Schönwald zu bestaunen, so Werner Dold. Die Mitglieder stimmten über Entwürfe für ein Werbebanner ab, mit dem der VdU seine Außendarstellung verbessern will.

Diskutiert wurde der Planungsstand zur Skaterhalle. Diese ist einmalig, überdacht und beheizbar, an einer Nutzung haben auch Studierende der Hochschule großes Interesse, erläuterte Florian Klausmann. Die Halle soll ein neues Dach wie auch neue Tore erhalten. Von dem Kostenvoranschlag für neue Geräte über 10 000 bis 15 000 Euro wissen die Gemeinderäte wohl nichts, so Klausmann.

Das Ferienland hat nun die angekündigten Elektrofahrräder, so genannte E-Bikes, für Furtwangen besorgt. Vier neue Räder, zwei klassisch mit Tiefeinstieg und zwei Mountainbikes, ergänzen den Fuhrpark der bereits vorhandenen zwei Rädern. Neben dem Gasthaus „Bad“ sind künftig E-Bikes an der Aral-Tankstelle an der Bregstraße zu leihen.