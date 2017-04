Furtwangen Loch an Loch: Winter fordert an Furtwanger Straßen seinen Tribut

Loch an Loch: Winter fordert an Furtwanger Straßen seinen Tribut

Im Gemeinderat wurde der Zustand der Straßen kritisiert. Abhilfe steht aber bereits in Aussicht.

Frost und Salz haben den Straßen in Furtwangen und Umgebung teilweise starken Schaden zugefügt. Stadtrat Dirk Ebeling (CDU) sprach dies in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates an. Bauamtsleiter Herbert Dold erwiderte, dass der Bauhof sich bereits an die Arbeit gemacht habe. Allerdings benötigen die Männer trockenes und frostfreies Wetter, um die heiße Füllmasse sachgerecht in die Löcher zu bekommen.