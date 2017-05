Furtwangen Linacher Gemeindehaus wird schöner

Die neue Gestaltung macht Fortschritte – das freut nicht nur den Ortschaftsrat.

Furtwangen (hjk) Über die Fortschritte bei der Gestaltung des Gemeindehauses informierte Ortsvorsteher Arno Ruf bei der Ortschaftsratssitzung in Linach. Immer weiter gehe es mit den Arbeiten am Gemeindehaus voran. „Das Wappen und der Schriftzug sind angebracht“, freute sich Ruf. Barbara Ploetz berichtete, dass sie erst kürzlich die Farbe der Plane für den Küchenanbau ausgesucht hat. Bis zum Mühlenfest der Feuerwehr sei alles fertig, habe man versprochen.

Zwei Besucher waren mit Anliegen gekommen. „Wie bekomme ich eigentlich meine Arbeit im Neubaugebiet bezahlt?“, wollte ein Bürger wissen. Im Rahmen bürgerlichen Engagements werden die Voraussetzungen geschaffen für die Verlegung der Erdleitungen. Er brauche sich nicht zu sorgen, allerdings müsse er seine Arbeitsstunden notieren. Die tatsächlichen Stundensätze wolle er nicht öffentlich nennen, so der Ortsvorsteher. Der Transformator für das Baugebiet werde im Übrigen in den nächsten Wochen aufgebaut.

Zum Baugesuch zum Anbau eines Hackschnitzel-Lagers an einen bestehenden Schuppen gab es keine Einwendungen, zur Erleichterung der anwesenden Frau des Antragstellers. „Unsere Heizung muss ersetzt werden, es soll eine Hackschnitzelheizung werden“, verriet sie.

Ruf gab bekannt, dass beim schlecht befahrbaren Gemeindeverbindungsweg nach Schönenbach die gröbsten Löcher geflickt werden sollen. Er habe aber zugleich ein „Angebot für eine dauerhafte Lösung gefordert“, erklärte er. Gerichtet werde zudem die Kreisstraße in Richtung Vöhrenbach, dazu würden derzeit Pfosten für eine neue Beschilderung eingerichtet. Hier soll es an mehreren Stellen ­Tempolimits mit 50 Stundenkilometern geben, so im ­Bereich alte Schule und Gemeindehaus, aber auch im Bereich Stausee und Einfahrt Fuchslochhof auf Vöhrenbacher Gemarkung. Er fordere aber ein Gesamtkonzept.

Sehr positiv sei das Treffen mit ehemaligen Ortschaftsräten im alten Vogtshof aufgenommen worden, es rufe nach Wiederholung, so Ruf. Er wies explizit noch auf das Mühlenfest der Feuerwehr am Pfingstmontag, 5. Mai, hin. Barbara Ploetz machte darauf aufmerksam, dass die Kulturwoche vom 29. Mai bis zum 2. Juni auf dem Programm steht. Der Harmonikaverein Wälderbuebe Linach spielt am Eröffnungstag der Furtwanger Kulturwoche im Festzelt auf dem Marktplatz.