Furtwangen Kurzes Kurzfilm-Festival in Furtwangen

Kurzes Kurzfilm-Festival in Furtwangen

„Augenblicke“ bietet zum dritten Mal zahlreiche Beiträge, die von den Zuschauern bewertet werden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Furtwangen (bfg) Kurzfilme dauern nur wenige Augenblicke, dennoch erzählen sie bewegende, erstaunliche Geschichten zum Nachdenken oder zum Schmunzeln. Leider fand der „Augenblick“-Filmabend der katholischen Hochschulgemeinde im Gucklochkino nur wenige Zuschauer.

Die Kurzfilmreihe ist ein Projekt der Deutschen Bischofskonferenz, das durch die Kooperationspartner der katholischen Hochschulgemeinde und die Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal auch in Furtwangen stattfindet. Seit 25 Jahren stellt diese Konferenz einen Kurzfilm-Abend zusammen, dieser lief zum dritten Mal auch in Furtwangen in Zusammenarbeit von Michael Schlegel, Pastoralreferent und Hochschulseelsorger, und dem Guckloch-Kino.

Sinn dieser Filmreihe ist es, aktuelle gesellschaftliche und existenzielle Themen anzusprechen, zu thematisieren und zum Nachdenken und Diskutieren anzuregen. Ergänzend dazu gibt es eine ausführliche Begleitbroschüre.

Die Filmauswahl aus elf preisgekrönten Kurzfilmen handelte von unterschiedlichsten Themen und oft von Entscheidungssituationen. „Ave Maria“ zeigt eine bizarr-absurde Begegnung dreier Religionen im Westjordanland. In einem 15-minütigen Streifen geht es um Gewissensentscheidung zur Adop­tion. Im einem weiteren Kurzspielfilm erfahren Geschwister so beiläufig, dass die Familie auseinanderbricht.

Ein neuseeländischer Kurzfilm schildert in knapp acht Minuten ein Paar nach einer schweren Krankheitskrise und zeigt Sprachlosigkeit, Einsamkeit und Trauer und am Ende den neuen Anfang. Technisch sehr besonders und stark reduziert zeigt ein Animationsfilm einen Müllmann bei der Arbeit und eine Katze auf ihrem Streifzug durch die Stadt. Einfachste Mittel und wenige Pinselstriche erzählen von den Ritualen des Alltags und von der Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Größte Lacher heimste der Film über einen städtischen Automations-Telekommander ein, der gewisse Abläufe in Berlin auf besondere Weise regelt.

Alle Gäste erhielten zehn Klebepunkte, die sie für die Filme vergaben, von der Note eins bis fünf. Einige Filme erhielten durchweg positive Resonanz, bei anderen hingegen war die Wertung breiter gestreut.