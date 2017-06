Furtwangen Kräftige Klänge erfüllen die Kirche

Ein vierstimmiger Chor begleitet die Messe in der Stadtkirche St. Cyriak musikalisch. Hoon Jeon-Mittermaier begleitet die Sänger widerum an der Klais-Orgel.

Was als Versuchsballon startete, hat sich mittlerweile als Standard etabliert: der zweite Feiertag an den hohen Festtagen in Furtwangen. So wurde auch der Pfingstmontag in der Stadtpfarrkirche St. Cyriak zum eucharistischen Hauptereignis. Die Gestaltung des Hochamts hatte Pfarrer Paul Demmelmaier übernommen, und für viel Musik sorgte der katholische Kirchenchor unter Leitung von Kantor Frank Rieger.

Zu hören war die Messvertonung in B für vierstimmigen Chor des englischen Komponisten Christopher Tambling. Dieses Mal stand kein Orchester als Begleitung zur Verfügung, sondern gewählt wurde die Version mit Orgel, was die Schlichtheit des modernen Werkes unterstrich. Die Klais-Orgel bediente die in der Region bekannte Organistin Hoon Jeon-Mittermaier aus Trossingen. Gefühlvolle Musik kam beim „Kyrie“ rüber, forsch erklang das Hosanna zu Sanctus und Benedictus, und englische Folklore ließ das „Agnus De“ erkennen.

Zum Einzug war eine Orgel-Improvisation Riegers zu hören: „Der Geist erfüllt das All“, der Chor fügte die Überstimme ein. Schwungvoll-bewegt wurde daneben das „Lobt Gott“ von Christopher Tambling gesungen, und Frank Rieger war als Vorsänger des „Geht in alle Welt“ zu hören, beantwortet durch das kräftige Halleluja des Chores und der Gemeinde.

Bei seiner Begrüßung wünschte Pfarrer Demmelmaier, dass die Herzen durch Liebe erfüllt werden – eine Fülle, die hungrig und durstig mache, um Menschen draußen etwas abzugeben. In der Predigt hob der Theologe einerseits auf den Evange­liumstext ab, in dem Jesus Christus den Geist der Wahrheit ankündigt. Andererseits zitierte er den Liedermacher Wolf Biermann, der zu der schrillen Sängerin Nina Hagen meinte: „Nina, oh ich liebe dich; anders bist du nicht zu ertragen.“ Darin sei eine wertfreie Liebe zu sehen, eine innere, aktive Haltung, die stark mache. Diese Kraft lasse auch grenzwertige Situationen mit Gelassenheit durchstehen. Pfarrer Demmelmaier forderte daher die Gläubigen auf, einander in Liebe zu ertragen.

Musikalische Besonderheiten bot Organist Rieger mit dem mächtigen „Grand ­Choer“ von Denis Bédard als Postludium, und während der Kommunion gefiel das wellenbewegte, luftige und mit Pedaltupfern ausgestattete „L’organe privmitivo“, eine Humoreske mit Untertitel „Toccatina für Flöte“ des Italo-Amerikaners Pietro A. Yon.