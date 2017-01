Furtwangen Klepfen läutet endlich die Furtwanger Fasnet ein

Die Meister an Peitschen und Karbatschen treten in Aktion, jetzt ist immer donnerstags wieder Training an Friedrichschule.

Eisige Temperaturen kennzeichneten in diesem Jahr das Klepfen der Fuhrkigili als Fasnet-Auftakt für Furtwangen. Trotzdem verfolgten zahlreiche Schaulustige, vielleicht ein paar weniger als in anderen Jahren, das Spektakel auf dem Marktplatz.

Seit rund 25 Jahren wird mit dieser Veranstaltung auch in Furtwangen der Dreikönigstag als der Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet deutlich gemacht. Im Lauf der Jahre hat sich das Klepfen aber immer weiter etabliert. Nicht nur, dass die Fuhrkigili immer stärker werden, aktuell sind es 16 aktive Fuhrkigili. Auch das Programm wurde im Lauf der Zeit immer wieder erweitert.

Zuerst stießen 2003 die Hexen als Bereicherung dazu, die den Marktplatz seither mit ihren Fackeln beleuchten. Seit 2013 gehört auch die Jugendkapelle Furtwangen fest zum Programm und sorgt unter anderem mit dem Narrenmarsch schon für die richtige Fasnet-Stimmung. Unterstützt werden die Fuhrkigili im Übrigen auch durch andere Gruppen der Zunft. Durch das Programm bei diesem Klepfen führte Ehrenfuhrkigili Bernhard Kuner und erläuterte wieder die verschiedenen Aktionen.

Die Vorführungen begannen wieder mit dem Klepfen der einzelnen Gruppen-Mitglieder, wobei natürlich jeder das Beste geben wollte. Neben der Peitsche waren an diesem Abend auch wieder die deutlich größeren Karbatschen zu sehen und zu hören. Dazu kamen weitere Programmpunkte wie das paarweise Klepfen. Vor allem aber konnten die Fuhrkigili stolz darauf hinweisen, welch aktive Jugendarbeit hier betrieben wird. Mit Justin Frey bewies sich an diesem Abend sogar ein richtiges Nachwuchstalent, das nun schon bald in die Reihen der Aktiven aufgenommen werden kann. Dazu kommt aber vor allem auch noch die stolze Zahl von 14 Narrensamen beziehungsweise Fuhrkigili-Samen im Alter bis zu zwölf Jahren, die sich mit viel Stolz ebenfalls am Klepfen beteiligten und ihr Können unter Beweis stellten.

Nach dem offiziellen Programm hatten auch wieder die Zuschauer die Gelegenheit, einmal die Peitsche zu schwingen, wovon aber in diesem Jahr, vielleicht auch im Blick auf die Temperaturen, nur wenig Gebrauch gemacht wurde.

Zu den Gästen auf dem Marktplatz gehörten natürlich auch wieder der aktive Furtwanger Narr und Präsident der Vereinigung der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte, Roland Wehrle, sowie Bürgermeister Josef Herdner. Wie jedes Jahr hatte der Bürgermeister für die Fuhrkigili dann noch einen kleinen Seelenwärmer bereit, bevor es zur gemütlichen Nachsitzung in die Alte Färbe ging.

In diesem Zusammenhang machte Oberfuhrkigili André Frey auch darauf aufmerksam, dass die Fuhrkigili neben der Pflege der Jugendarbeit auch auf der Suche nach jungen Erwachsenen sind, die die Gruppe noch weiter verstärken könnten. Gerade jetzt in der Zeit vor der Fasnet treffen sich die Fuhrkigili jeweils am Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Schulhof der Friedrichschule zum gemeinsamen Training. Interessenten sind hier zum Schnuppern immer willkommen.