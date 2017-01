Furtwangen Kirchenchor singt auch an Ostern

Reger Verein ist 52 Mal im Einsatz und zieht Bilanz bei der Hauptversammlung.

Furtwangen (sh) Als kleiner, aber doch reger Verein präsentierte sich der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Furtwangen-Vöhrenbach-Gütenbach bei seiner Hauptversammlung.

Pfarrer Lutz Bauer konnte krankheitshalber nicht teilnehmen, berichtete Chorleiterin Ilse Stöckl. In ihrem Jahresbericht schilderte Schriftführerin Heike May, dass der Antrag aus der letzten Hauptversammlung auf einen pünktlichen Beginn der Proben offensichtlich erfolgreich umgesetzt wurde. Sie ging dann auf die verschiedenen Gottesdienste ein, an denen der Kirchenchor mitwirkte: so bei der Einführung der neuen Prädikanten am Valentinstag, am Karfreitag oder bei der Konfirmation in Furtwangen und Vöhrenbach.

Daneben konnte man gemeinsam mit einem Chor aus Besançon singen. Und sehr gut aufgenommen wurde die kleine Abendmusik. Ein Erlebnis war es, beim Chortreffen Konstanz mit vielen anderen Chören gemeinsam zu singen. Insgesamt gestaltete der Kirchenchor neun Gottesdienste, 52 Mal waren die rund zehn Sänger insgesamt gefordert.

Beim Ausblick auf das neue Jahr von Chorleiterin Ilse Stöckl und der Vorsitzenden Urte Willmann entschieden sich die Sänger dafür, in diesem Jahr nicht nur am Karfreitag, sondern auch an Ostern zu singen. Bereits am 18. Februar wird außerdem ein Gottesdienst am Vorabend in Gütenbach gestaltet. Ein Höhepunkt wird sicher die Abendmusik unter dem Titel „Etlich christlich Lider“ am 28. Oktober im Rahmen des Gemeindefestes zum Lutherjahr. Darüber hinaus besteht reges Interesse, am Chortreffen in Heidelberg teilzunehmen. Auch ein Ausflug ist in der Diskussion, mögliche Ziele sind die Silbermann-Orgel in Marmoutier, verbunden mit der Ausstellung „Klangwelt“ oder Renaissance-Konzerte in Meersburg. Außerdem will man Leberecht Thiele an seiner Wirkungsstätte in Buchenberg besuchen. Ein Wunsch der Sänger ist es, wieder einmal eine Bach-Kantate aufzuführen.

Schließlich wurde Helmut Sucker als neuer stellvertretender Vorsitzender von den Mitgliedern in Nachfolge von Volker Schepker gewählt.