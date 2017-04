Furtwangen Kirchenchor Rohrbach freut sich über sechs neue Sänger

Die Mitglieder bestätigen zudem den Vorstand und ehren ihre treuen Sängerinnen und Sänger.

Furtwangen – Der Kirchenchor St. Johann Rohrbach hatte zur Jahresversammlung eingeladen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Heidi Stumpp ließ Schriftführer Helmut Ferst das vergangene Jahr Revue passieren. Einige Antritte waren zu bewältigen, den Schwerpunkt bildeten die Proben und die Umrahmung des Gottesdienstes zur 700-Jahr-Feier des Ortes. Im vergangenen Jahr konnte sich der Chor über sechs Neuzugänge freuen.

Im Anschluss gab Dirigentin Edeltraud Kienzler ihren Bericht zum vergangenen Jahr ab. Auch sie führte als Höhepunkt die 700-Jahr-Feier an. Sie zeigte sich überrascht und erfreut, wie viele Sänger aus den umliegenden Gemeinden an diesem Projekt teilnahmen. Sie drückte nochmals ihren Dank an die Gastsänger aus. Mit Blick auf das laufende Jahr kündigte sie die klassisch-lateinische Messe so wie das anstehende Kirchenkonzert mit dem Handharmonika-Club Edelweiß an. Außerdem sind Stimmenproben geplant, um mehr Sicherheit der einzelnen Stimmen zu erreichen. Ihr Wunsch ist, dass die Chormitglieder weiterhin so fleißig die Proben besuchen.

Kassiererin Isabella Gurzan legte ihren Kassenbericht vor, der nach Ausgabe­n und Einnahmen des vergangenen Jahres ein leichtes Minus ergab. Die Kassenprüferinnen Luzia Scherzinger und Monika Meinzer bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Auch Ortsvorsteher Karl Wehrle nahm die 700-Jahr-Feier zum Anlass, sich für den Einsatz beim Fest, aber vor allem für die Mitgestaltung des Projektchores am Gottesdienst zu bedanken, der ihm ein Gänsehaut-Gefühl bescherte. Wehrle leitete die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Die Wahlen bestätigten die aktuelle Leitung der Singgemeinschaft. Vorsitzende bleibt Heidi Stumpp, ihre Vertreterin Dorina Storz, Kassiererin Isabella Gurzan, Schriftführer Helmut Ferst, Beisitzer Hubert Wehrle, Kassenprüfer Luzia Scherzinger und Monika Meinzer.

Geehrt wurden Edeltraud Kienzler für zehn Jahre, Luzia Scherzinger und Hubert Wehrle für 20 Jahre. Zum Ehrenmitglied wurde Christa Meier ernannt. Sie ist seit 37 Jahren Mitglied im Chor und gehörte seit 1988 dem Vorstand an.