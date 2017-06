Furtwangen/Vöhrenbach/Gütenbach Kirche nimmt ihren Besitz unter die Lupe

Die evangelische Kirche gibt Verkehrswertgutachten für Kirchen und andere Immobilien im oberen Bregtal in Auftrag. Verkäufe von Grundstücken sind nicht ausgeschlossen, berichtet Pfarrer Lutz Bauer.

Furtwangen – Mit Verkehrswertgutachten ermittelt die evangelische Kirche im oberen Bregtal derzeit den Wert ihrer Liegenschaften. Drei Kirchen, ein Gemeindehaus und der Kindergarten Regenbogen stehen dabei im Fokus. Verkäufe von Grundstücken in dem „Riesenprozess“ werden nicht ausgeschlossen, berichtet der evangelische Pfarrer Lutz Bauer, der seit rund fünf Jahren im Amt ist. Für den promovierten Theologen gilt es, über anstehende Aufgaben und die geistliche Ausrichtung nachzudenken.

Bauer ist begeistert von offenen Menschen, die über alles reden und sagen, was sie denken, sichtbar an Wegbegleitern in der Gemeindearbeit, beim Arbeitskreis Asyl oder in der Ökumene. Gelungenes Beispiel sei der von Dorothea Nopper gestaltete Grundschulgottesdienst. Häufig werde der Wirkungskreis heutzutage an den Finanzen festgemacht. Wichtiger seien jedoch die geistlichen Dimensionen, die gerade in der Pfingstzeit besondere Bedeutung hätten. Biblischer Hintergrund und der Glaube an Jesus Christus bilden die Basis, so Bauer. Gleichwohl gehörten Organisation, Umgang mit Menschen unterschiedlicher Struktur und technische Dinge dazu. Letztere hat der Computer-Fachmann aktuell umgesetzt.

Seit dem 6. Juni gibt es eine neue Website der vereinigten evangelischen Gemeinden von Furtwangen, Gütenbach und Vöhrenbach, abrufbar unter „ekibreg.de“. Die Startseite mit neuem Layout sorgt für eine lebendige Ansprache. Neben Informationen über Gottesdienste und Veranstaltungen werden Nachrichten über Aktivitäten und das Gemeindeleben transportiert. Nächstes Ziel ist das Gemeindefest am 29. Oktober, der Reformationskaffee am Tag danach und der ökomenische Festgottesdienst am 31. Oktober.

Was Lutz Bauer und den Kirchengemeinderat umtreibt, ist die Umbruchsituation im Blick auf demografische Gegebenheiten und Religionsmüdigkeit. Dies führt zu Überlegungen von Gemeinde und Oberkirchenrat in Karlsruhe, wobei die Diasporagemeinden des oberen Bregtals drei Kirchen, ein Gemeindehaus und den Kindergarten Regenbogen im Blick haben. Verkäufe von Grundstücken werden nicht ausgeschlossen. Verkehrswertgutachten sollen eine solide Entscheidungsgrundlage schaffen.

Die geistliche Haltung zeigt Bauer derzeit in einer Ausstellung mit sieben „Roll ups“, die Jesus Christus in den Mittelpunkt unter den reformatorischen Gedanken Martin Luthers stellen: „Solus Christus – Allein Christus“. Bauer nimmt den Betrachter in die Jetztzeit der Konsumgesellschaft bei verblüffenden Effekten mit: Ein Kruzifix, das beim Sprudeleinkauf zum Sinnbild rituellen Wassers wird, bis hin zur Deutung von neoliberaler Wirtschaftstheorie mit großem Fragezeichen hinter dem System.