Furtwangen Kinofilm unterm Winterhimmel

Verein K 3 feiert mit „Feuerzangenbowle“ gelungene Premiere

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Furtwangen-Neukirch (sh) Open-Air-Kino – da denkt man eigentlich an eine laue Sommernacht. Doch anders in Neukirch: Hier hat der Verein K 3 vom Neukircher Rößlekeller die Idee gehabt, eine solche Freiluft-Kino-Veranstaltung mitten im Winter bei eisigen Temperaturen durchzuführen. Und die Resonanz der rund 60 Besucher bei diesem Kinoabend war offensichtlich durchweg positiv. Unterstützt wurde K 3 vom Furtwanger Gucklochkino, das sich um alles kümmerte, was den Film selbst betraf, von den Genehmigungen bis zu Vorführgerät und Leinwand. K 3 Neukirch kümmerte sich um das Drumherum und vor allem auch um die Bewirtung der Gäste.

Auf dem Programm stand der Film-Klassiker „Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann. Und während hier der Pennäler Pfeiffer seine Streiche ausheckte und unter anderem auch mit Alkohol experimentierte, konnten sich die Zuschauer unter anderem mit Glühwein und Chili con Carne aufwärmen. Besonders gut kamen die Schweden-Feuer und vor allem die großen Feuer-Fässer an. Hier, so die Meinung der Filmfreunde, konnte man es trotz der Kälte sehr gut aushalten. Auffällig war, so Rainer Jung, dass die Neukircher Zuschauer eindeutig in der Unterzahl waren, es waren vor allem Gäste aus Furtwangen und Vöhrenbach, darunter auch einige Studenten.

Nachdem diese Premiere so gut ankam, denkt man bei K 3 natürlich an eine Wiederholung. Offen ist allerdings noch der Termin. Auf jeden Fall soll es wieder eine Winter-Veranstaltung werden, denn im Sommer hat das Gucklochkino selbst seine Open-Air-Veranstaltung, so Rainer Jung.

Eine Möglichkeit wäre, dass man sich im Blick auf die Studenten beispielsweise am Semesterende Mitte Februar platziert, da zu diesem Zeitpunkt nach Abschluss der Prüfungen mehr Studenten Zeit hätten.

Eine andere spontane Idee hatte Rainer Jung im Rahmen des Pressegesprächs: Man könne auch darüber nachdenken, das Open-Air-Kino als Abschluss des Neukircher Weihnachtsmarktes zu veranstalten. Näheres wird der Verein im Laufe des Jahres beraten.

Kunst, Kultur und Keller

Im vergangenen Frühjahr wurde in Neukirch der Verein K 3 gegründet. Der Name steht für die drei K in Kunst und Kultur im Keller. Der inzwischen auch eingetragene und als gemeinnützig anerkannte Verein betreibt den Rößlekeller und ist damit für die verschiedenen Veranstaltungen zuständig. Noch ist es eine kleine Gruppe, die hier aktiv ist, neue Mitglieder sind aber jederzeit willkommen. Vorsitzender von K 3 ist Christof Kuner. Nähere Infos, auch über eine mögliche Mitarbeit, gibt es bei Rainer Jung, aktuell Kassierer des Vereins: Telefon 07723/91 21 92.