Furtwangen Kinder zeigen Teamgeist

Die Vorschüler des Kindergartens Maria Goretti sind beim Pistenbully-Cup im Schönwälder Weißenbachtal mit Eifer dabei.

Furtwangen – Die Vorschüler des Familienzentrums Maria Goretti traten dieser Tage zum Pistenbully-Cup der Skiverbände Baden-Württemberg an. Ina Metzner und Günther Faller vom Skiclub Schönwald bereiteten für die Kinder viele attraktive Spieleparcours vor und sorgten für zwei schöne Stunden an der Skirollerstrecke im Schönwälder Weißenbachtal.

Die Kinder durften auf kleinen Ski, wie richtige Wintersportler, durch den Schnee sausen. Dies erforderte viel Mut von den Kindern und der ganze Körper war gefragt, eine motorische Herausforderung.

Auch der Teamgeist kam, wie beim richtigen Sport, bei den Kindern nicht zu kurz. In Zweier- und Vierer-Teams durchfuhren sie den Parcours, wobei sie sich aufeinander abstimmen mussten, um gemeinsam im Ziel anzukommen. Natürlich kam es nicht auf die Zeit an. Bei den Kindern standen der Spaß und die Erfahrungen im Vordergrund. Nach einer Stärkung mit leckerem Kinderpunsch ging es schließlich wieder zurück in den Kindergarten Maria Goretti.