Furtwangen Kinder genießen weiße Pracht

Buntes Treiben für 250 Furtwanger Grundschüler im Schnee: Bei entsprechenden winterlichen Bedingungen finden jedes Jahr an den meisten Schulen Schneetage statt, bei denen sich die Schüler in der weißen Pracht austoben können.

In diesem Jahr hatte nun die Anne-Frank-Grundschule die Idee, auch die anderen Grundschulen und die Grundstufe der Förderschule einzuladen, gemeinsam diesen Schneetag zu veranstalten. Das lag nicht zuletzt deshalb nahe, weil Rektorin Margot Müller von der Anne-Frank-Grundschule auch die Schulleitung an der Friedrichschule hat. So bereitete Sportlehrerin Martina Fleig ein buntes Programm vor, wobei aber das Treiben mit Schlitten und Bob auf das größte Interesse stieß.

„Bufdi“ Linus Decker ist dabei

Unterstützt wurde sie dabei noch von Linus Decker, der in seinem Bundesfreiwilligendienst auch einige Stunden an der Anne-Frank-Grundschule absolviert. Etwa 50 Kinder machten sich als Abfahrtsläufer mit ihren Begleitern auf zum Bregtallift. Ein zweites Angebot war der Langlauf auf der Martinskapelle, an dem sich allerdings nur 20 Kinder beteiligten. Die restlichen 180 Grundschüler wählten das Rutschen im Schnee. Hier gab es allerdings keine gemeinsame Veranstaltung, sondern jede der Schulen wickelte diese Bob-Abfahrten an den gewohnten Hängen ab.