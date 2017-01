Furtwangen Kabarett mit Humor und Herz

Sabine Schief begeistert in der Furtwanger Kulturfabrik. In ihrem Programm „Stirb glücklich“ wird wenig geschwiegen.

Clint Eastwood sagte einmal: „Wenn eine Frau schweigt, sollte man sie nicht dabei unterbrechen.“ Die Kabarettistin Sabine Schief schweigt nicht, denn in ihrem Leben geht es drunter und drüber. Was sie so alles erlebt, erzählt sie in ihrem Programm „Stirb glücklich“, das sie am 10. Februar um 20 Uhr in der Kulturfabrik Furtwangen präsentiert.

Über 20 Jahre tourte sie als Hälfte des Kabarett-Duos „i-dipfele“ über die deutschen Bühnen. Jetzt ist sie mit Solo-Programmen unterwegs.

„Nomen est Omen“ heißt es bei Untertürkheimerin Sabine Schief. In ihrem Leben ist schon einiges schief gegangen. Doch einschneidende Erlebnisse bringen den Menschen entweder zu Fall oder weiter. Am besten man lacht über sich selbst, bevor es andere tun. Und sei es auch nur für einen Moment der Heiterkeit.

Wenn man, wie Sabine Schief, aus einer Großfamilie kommt, muss Frau ganz schön durchgeknallt sein um diesen Clan zu überleben. Schief hat ihre Verwandtschaft im Bühnengepäck. Die Herzhumoristin – wie sie sich selbst am liebsten nennt – singt, erzählt und schlüpft ruckzuck in die verschiedensten Charaktere ihrer Angehörigen. Dabei brilliert sie mit starker Bühnenpräsenz, Spontanität, und Wortgewandtheit. In ihrem Programm geht es nicht, wie so oft, um die biedere schwäbische Hausfrau mit Kehrwochen-Thematik, sondern um freches und gewitztes Kabarett mit Tiefgang.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung startet heute, Montag, bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Furtwangen und Vöhrenbach. Weitere Veranstaltungsinformationen gibt es unter www.kulturfabrik-furtwangen.de oder telefonisch unter 07723/75 56.