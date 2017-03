Furtwangen Kabarett-Duo erzählt Geschichten aus dem wahren Leben

Ozan & Tunç“ treten auf als Ab – und Zuwanderer. Politische Comedy trifft bei ihrer Hybrid-Comedy auf Slapstick.

Ozan & Tunc sind die „Ab- und Zuwanderer“ in ihrem gleichnamigen Kabarett-Programm, mit dem sie am Samstag, 8. April, um 20 Uhr in der Kulturfabrik gas­tieren. Zwei Männer eine Show: Ozan & Tunç sind Vertreter der Hybrid-Comedy. Diese Mischform vereint verschiedene Comedystile und deckt somit die Bandbreite von politischer Comedy bis Slapstick ab.

Als Tony & Oz gewannen sie den Köln Comedy Cup 1997. Einzeln zeigen sie in der Kölner Stunk-Sitzung (Ozan Akhan) und beim Bonner „Pink Punk Panteon“ (Tunç Denizer) die Welt aus ihrer Sicht. Die beiden Comedians führen ihre Reise weiter durch die Comedy- und Kabarettwelt. Die Vollblut-Schauspieler versprühen in ihrem zweiten Programm extrem viel Spaß, Spielfreude und überschäumende Energie.

Die Besucher dürfen sich auf neue und alte Bekannte freuen: Lothar der Mitvierziger und Dauersingle bekommt zum ersten Mal in seinem Leben Post von Frauen. Ob es wohl Liebesbriefe sind? Die orientalischen Loosa Brothers steigen auf der Karriereleiter höher. Schaffen sie den Sprung auf die Las-Vegas- Bühnen oder den Broadway? Der geringfügig beschäftigte Arbeiter Ali Öztürk bedankt sich bei seinem grausamen Chef für die gekürzten Arbeitszeiten bei noch weniger Lohn.

Es gibt komische Begegnungen und wahnsinnige Geschichten von Zuwanderern, die zugleich ja auch Auswanderer sind. Die Gäste erfahren eine völlig neue Sicht auf Migration. Ein türkisches Sprichwort sagt: „Meine Heimat ist nicht der Ort, wo ich geboren bin, sondern der Ort, wo ich satt bin.“ Ozan & Tunç erzählen, singen, tanzen und philosophieren. Sie präsentieren eine Welt der Skurrilität und unglaubliche Geschichten aus dem wahren Leben. Gekonnt schlüpfen die Akteure in ihre unterschiedlichen Rollen.

Der Kartenvorverkauf beginnt am heutigen Montag, 27. März, bei den bekannten Vorverkaufsstellen in Furtwangen und Vöhrenbach.Informationen unter 07723/75 56 oder www.kulturfabrik-furtwangen.de