Furtwangen Junge Egerländer stellen neue CD vor  Manche Stücke entstehen im Rettungszentrum

Die Kapelle feiert ihr zehntes Jahr am 15. April bei einem Konzert in der Festhalle. Dann wird die neue CD auch offiziell vorgestellt.

Intensive Probenarbeit den gesamten Winter über: Das Ergebnis dokumentieren „Timo Hieske und seine jungen Egerländer“ jetzt mit einer neuen CD. Es ist bereits ihre Dritte. Präsentiert wird die Aufnahme mit neuen Titeln bei der Saisoneröffnung am 15. April in der Festhalle. An diesem Tag gibt es um 19 Uhr ein Blasmusik-Konzert mit drei Gruppen zum zehnjährigen Bestehen der jungen Egerländer.

Timo Hieske weist allerdings darauf hin, dass für dieses Konzert schon viele Karten verkauft wurden. Die letzten Karten gibt es aktuell noch bei Aral-Buschbacher. Aktuell gehören zu der Kapelle 21 Musiker. Erstmals wird in dieser zehnten Konzertsaison die Kapelle eigene Stücke präsentieren. Auch auf der CD finden sich drei eigene Titel. Dazu gehört unter anderem der Titel „Böhmische Spielereien“, der von Schlagzeuger Daniel Fischinger komponiert wurde.

Im Rückblick auf diese zehn Jahre Blasmusik sagt Timo Hieske, dass sich die Kapelle und natürlich auch er als Dirigent in dieser Zeit deutlich weiterentwickelt haben. Musikalisch gesehen sei 2015 ein Highlight gewesen. Die Aufnahmen der neuen CD entstanden erstmals in Furtwangen. Die ersten beiden Silberlinge wurden noch im Tonstudio des Blasmusikers Matthias Gronert in Hornberg aufgenommen. So ergab sich eher zufällig die Möglichkeit, im großen Saal des Rettungszentrums ein Studio einzurichten.

Das bedeutete erst einmal viel Arbeit. Denn die einzelnen Register mussten für diese Aufnahme durch Stellwände akustisch voneinander getrennt werden. Zahlreiche Kabel mussten verlegt werden, denn jeder Musiker bekam für die Aufnahme sein eigenes Mikrofon und seinen eigenen Kopfhörer, um die Aufnahme perfekt ab. Doch am Ende war Timo Hieske „recht zufrieden“.

Konzert in der Festhalle

Am Samstag, 15. April, laden Timo Hieske und seine junge Egerländer bereits um 19 Uhr (Saalöffnung 18 Uhr) in die Festhalle ein. Das Programm wird von dem Blasmusik-Trio „Die Fexer“ aus Bayern eröffnet, die sich schon bei verschiedenen Festivals einen Namen gemacht haben. Anschließend erfolgt die Saisoneröffnung von Timo Hieske und seinen junge Egerländern, verbunden mit der Vorstellung der neuen CD. Und zum Abschluss des Konzertes gibt es noch ein besonderes Schmankerl: Die Blasmusik-Kapelle „Alpenblech“ spielt auf. Ihre Mitglieder stehen meistens in Frack und Fliege als Profi-Musiker auf klassischen Konzertbühnen, beim „Alpenblech“ pflegen sie ihre musikalischen Wurzeln.

Timo Hieskes junge Egerländer