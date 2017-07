Furtwangen Jede Menge Spaß in den Ferien

Als eine wichtige Einrichtung der Stadt bezeichnete Hauptamtsleiter Marcel Schneider das Sommerferienprogramm, das wie schon in den vergangenen Jahren in Kooperation von Stadtjugendpflege und Kinderhort angeboten wird. Sechs Wochen lang gibt montags bis freitags unterschiedliche Programmpunkte. Man kann sich jeweils für fünf halbe Tage anmelden.

Als eine wichtige Einrichtung der Stadt bezeichnete Hauptamtsleiter Marcel Schneider das Sommerferienprogramm, das wie schon in den vergangenen Jahren in Kooperation von Stadtjugendpflege und Kinderhort angeboten wird. Sechs Wochen lang gibt montags bis freitags unterschiedliche Programmpunkte. Stadtjugendpfleger Dirk Maute stellte das Programm vor und machte vor allem auch deutlich, dass eine wichtige Hilfe von den Sponsoren kommt: Kinderschutzbund und Kinderfond, Bürgerstiftung und katholische Frauengemeinschaft, Volksbank und Sparkasse, Arbeiterwohlfahrt und in diesem Jahr neu die Mitarbeiter aus drei Abteilungen der Firma E. Dold & Söhne.

Nur mit dieser Unterstützung, so Dirk Maute, könne man zusätzliche Angebote einkaufen wie den Klettergarten in Triberg oder die Akrobatik des Zirkuspädagogen Philipp Mueller. Auf dem Programm stehen auch einige neue Angebote. So bietet Försterin Isabelle Nyari den Kindern zweimal eine Spurensuche im Wald an.

Auch das Uhrenmuseum ist wieder dabei, allerdings mit neuen Angeboten wie Uhren backen oder eine Spieluhr gestalten. Zu den neuen Angeboten gehört auch die Hundeschule von Katja Franke oder eine vielseitige Beschäftigung mit dem gesunden Essen unter fachkundiger Anleitung.

Erstmals dabei sind die Furtwanger Amateurfunker. Weiteres neues Angebot ist die Pantomime mit Susanne Rohner oder die Bienenkunde mit Selma Zähringer. Ein besonders Erlebnis bietet die freie evangelische Gemeinde mit dem Autoauseinander-Schrauben.

Ein Magnet ist beispielsweise immer das Reiten, das auch oft relativ früh ausgebucht ist, ebenso wie der Besuch im Triberger Hochseilgarten. Minigolf in Schonach oder Jugendmuseum in Donaueschingen stehen ebenso auf dem Programm wie das Museumsgasthaus Arche oder der beliebte Schlagzeuger-Workshop mit dem Cajon.

Das Programmheft mit Anmeldebogen wurde an die Grundschüler schon verteilt. Es ist aber auch in der Stadtverwaltung und bei der Tourist Info erhältlich. An den Werktagen während der sechs Ferienwochen gibt es jeweils ein Vormittags- und ein Nachmittagsprogramm, an zwölf Tagen sind es ganztägige Veranstaltungen.

Man kann sich jeweils für fünf halbe Tage anmelden, beispielsweise fünfmal Vormittag, aber auch verteilt über die sechs Wochen mal vormittags, mal Nachmittags. Ganztages-Veranstaltungen gelten als zwei halbe Tage.

Jeweils fünf halbe Tage kosten 28 Euro, eine solche Einheit kann auch mehrfach gebucht werden. Betreuung der Kinder ist täglich vormittags von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von 13 bis 16.30 Uhr. Hauptamtsleiter Marcel Schneider wies darauf hin, dass Eltern, denen die Finanzierung dieser Angebote schwerfällt, unbürokratisch und schnell finanzielle Unterstützung bekommen, sei es durch Jobcenter und Landkreis oder in Einzelfällen auch durch den Kinderfonds und die Bürgerstiftung. Hier berät auch Dirk Maute.