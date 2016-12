Jahresrückblick 2016: Sprache der Musik verbindet seit 20 Jahren

Ein ungewöhnlicher Austausch zwischen Furtwanger Schülern und jungen Musikern aus Bergamo

Ein Schüleraustausch zwischen Schulen verschiedener Länder dient in der Regel dem sprachlichen Aspekt. Am Furtwanger Otto Hahn Gymnasium mit Realschule (OHG) gibt es seit 20 Jahren einen Austausch mit der italienischen Region Bergamo in einer besonderen Sprache, der Sprache der Musik.

Seit 20 Jahren gemeinsam zu musizieren, dies bedeute auch 20 Jahre Begegnung, betonte Bürgermeister Josef Herdner. Der stellvertretende Schulleiter Realschulrektor Jürgen Kemmelmeier formulierte es so: „Musik ist die Sprache des Herzens. Und dann spielen die anderen Sprachprobleme keine Rolle mehr.“ Alle zwei Jahre kommen junge Musiker aus Spirano und Osio Sopra in der Region Bergamo für einige Tage nach Furtwangen, zum Gegenbesuch fährt dann eine Furtwanger Musik-Gruppe nach Italien.

Am 29. März 1996 erlebten es alle zum ersten Mal: das Wunder der verbindenden Kraft der Musik. Der Austausch funktioniert aber nur deshalb so gut, weil die Musiklehrer der drei Schulen sich hier stark engagieren: Martin Kentischer und Hartmut Janke vom OHG sowie Francesco Chigioni und Alfredo Conti aus Italien. Wie bei einem Austausch sind die italienischen Gäste jeweils bei ihren deutschen Partnern untergebracht, beim Gegenbesuch sind die Furtwanger Schüler Gast in den italienischen Familien. Jedes Mal sorgen die Gastgeber auch dafür, dass die Besucher auch die Region und ihre Kultur kennenlernen. Aber genauso wichtig sind die gemeinsamen Proben.

Der Austausch lebt inzwischen bereits in der 2. Generation fort. Ein Beispiel ist Martina Hauser, geborene Weißer, die 1996 als Schülerin beim OHG-Orchester mitspielte, 2016 ist nun ihr Sohn Manuel als Musiker mit dabei. Oder Claudia Winker, die 1996 als Schülerin am Klavier spielte und inzwischen am OHG Musik unterrichtet und damit direkt am Austausch beteiligt ist.