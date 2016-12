Furtwangen Jahresrückblick 2016: Neuer Mittelpunkt für die Baumannstraße

In Furtwangen entsteht ein Wohnprojekt für behinderte und nicht nicht behinderte Menschen

Ein außergewöhnliches Wohnprojekt entsteht aktuell in der Baumannstraße 13: Auf der Fläche der inzwischen abgerissenen Gewerbeschule soll ein inklusives Wohnprojekt realisiert werden. Betreut wird das Projekten von der Genossenschaft Oekogeno aus Freiburg, geplant ist ein Haus, in dem Behinderte und nicht Behinderte gemeinsam leben sollen.

Inzwischen wurde bereits die Genossenschaft gegründet, die als Bauherr den Neubau plant, beauftragt und begleitet sowie später das Haus verwaltet. Die Pläne sind fertiggestellt, die Grundrisse der verschiedenen Wohnungen liegen vor. Laut Oekogeno gibt es bereits eine stattliche Liste von Interessenten.

Wenn es planmäßig läuft, wird Anfang 2017 der Bauantrag eingereicht und im Lauf des Jahres mit dem Bau begonnen. Bezugsfertig dürfte das Gebäude dann Ende 2018 sein. Bei der Belegung gibt es auch Besonderheiten. Die Sozialstation Oberes Bregtal wird rund ein Viertel der Fläche in dem Gebäude belegen: zum einen mit Räumen für Büro und Verwaltung, zum anderen mit Räumen für eine neue Tagespflege. Im Sinne des integrativen Wohnens wird es mindestens eine große Wohnung geben, in der bis zu fünf Menschen mit Handicap in einer Wohngemeinschaft leben können. Insgesamt sind 29 Wohnungen geplant. Dazu kommt ein großer Gemeinschaftsraum.

Das Haus soll auch ein Mittelpunkt fürs ganze Wohngebiet rund um die Baumannstraße sein. Dazu trägt sicher auch ein geplantes Café im Erdgeschoss bei. Hier zeigt bereits die Bregtalschule Interesse.

Viel Erfahrung

Oekogeno ist bereits seit rund 30 Jahren im ökologischen und sozialen Bereich engagiert, um hier verschiedene Projekt zu realisieren. In den vergangenen Jahren waren dies vor allem Projekte mit alternativer Energie.

Oekogeno hat inzwischen mit der Vermarktung der Objekte begonnen. Auch dies ist etwas Besonderes, denn jeder Wohnungsinteressent muss erst einmal Mitglied dieser neuen Genossenschaft werden und eine Grundeinlage tätigen. Die Genossenschaft ist und bleibt Eigentümer des Gebäudes, die einzelnen Genossen haben aber dann ein dokumentiertes Nutzungsrecht an einer bestimmten Wohnung. (hei)

