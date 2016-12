Furtwangen Jahresrückblick 2016: Kinder-Uni motiviert zum Selbermachen

Hochschule bemüht sich erfolgreich um den akademischen Nachwuchs und verknüpft das mit Spaß und Abenteuer

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Furtwangen – Furtwangen macht immer wieder von sich reden als ein kleines Schwarzwaldstädtchen mit einer großen und erfolgreichen Hochschule, der höchst gelegenen Hochschule Deutschlands. Darüber hinaus gibt es aber seit sieben Jahren in Furtwangen auch eine spezielle Hochschule für Kinder, die Kinder-Uni Furtwangen. Diese Uni bietet ein bisher wohl einzigartiges Angebot für die Nachwuchs-Wissenschaftler.

Vorlesungen und Seminare für Kinder werden unter dem Titel Kinder-Uni an vielen Universitäten und Hochschulen angeboten. Das Besondere am Furtwanger Programm ist die kompakte Form, bei der Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren eine ganze Woche lang betreut und unterrichtet werden. Es ist also nicht nur eine Hochschul-Veranstaltung, sondern ein komplettes Lehrprogramm.

Natürlich sind es nicht nur Kinder aus Furtwangen und Umgebung, sondern aus dem ganzen südwestdeutschen Raum und teilweise sogar aus Nachbarländern, die teilnehmen. Diese Gruppe von rund 30 Kindern lebt dann eine Woche lang im IB-Jugendgästehaus. Betreut werden die Kinder dabei von einer ganzen Gruppe von Erziehern und Betreuern. Und dann kommt die Hochschule Furtwangen University (HFU) ins Spiel.

An verschiedenen Fakultäten der Hochschule werden für die Kinder wissenschaftliche Themen kindgerecht aufgearbeitet. Dabei legen die Kinder großen Wert darauf, dass sie nicht nur zuhören sollen, sondern selbst aktiv werden können. Jedes Jahr stehen interessante Angebote auf dem Stundenplan, beispielsweise der Bau einer Maschine zum Suchen von Geld und Gold. Dabei beteiligen sich zahlreiche Professoren der Hochschule, oftmals sogar die Dekane der verschiedenen Fakultäten, mit Begeisterung an diesem Projekt, um die Kinder wiederum für die Technik zu interessieren.

Sonnenenergie, Medizintechnik oder die Programmierung einer Star-Trek-Simulation stehen ebenfalls auf dem Stundenplan. Und zum Abschluss, sozusagen als Belohnung für den Studieneifer, geht es am letzten Tag der Kinder-Uni dann noch in den Europapark, bevor dann am Abend beim Grillfest die Abschlusszeugnisse übergeben werden.

Nur dank zahlreicher Sponsoren ist allerdings ein solches Programm realisierbar und finanzierbar. Dabei gibt es noch eine Besonderheit, ein Stipendium. Wenn einer Familie die Bezahlung der durch die Sponsoren bereits deutlich reduzierten Teilnehmerbeträge nicht möglich ist, kann sie durch weitere Sponsoren ganz unbürokratisch ein Teil- oder Vollstipendium für einen solchen Studienplatz bekommen. Der Besuch der Kinder-Uni soll auf keinen Fall an den finanziellen Möglichkeiten der Familie scheitern.

Die nächste Kinder Uni startet wieder zu Beginn der Sommerferien 2017, Anmeldungen sind dann ab dem Frühjahr möglich.

Informationen im Internet: