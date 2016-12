Furtwangen Jahresrückblick 2016: Katharinenhöhe stemmt Millionen-Anbau

Rehaklinik in Furtwangen will Wohnsituation für Familien verbessern. Der Spendenbedarf ist groß

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Erneut läuft ein großes Bauprojekt an der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe: der Wohnbereich für die Familien erhält für 2,8 Millionen Euro einen stattlichen Anbau. Klinikleiter Stephan Maier macht deutlich, dass dieser Anbau keine Vergrößerung der Klinik bedeutet, sondern dass es hier um die deutliche Verbesserung der Wohnsituation geht.

Denn an den Wohnräumen für die Familien hat sich seit dem Bau des Gebäudes Anfang der 80er-Jahre nichts geändert. Mit dem neuen Anbau wird die Situation nun deutlich entspannt. Vor allem können nun Familien mit größeren Kindern Apartments beziehen, in denen die Kinder und Eltern eigene Schlafzimmer haben. Bisher fand alles in einem großen Zimmer statt, nach heutigen Standards eigentlich längst nicht mehr tragbar.

Wenn dann im Sommer die neuen Räume bezogen werden, können die frei werdenden Zimmer neu genutzt werden. So kann endlich ein Zimmer für die diensthabende Krankenschwester eingerichtet werden. Auch die Wohnsituation in den alten Räumen wird verbessert: Familien mit größeren Kindern erhalten statt des gemeinsamen großen zwei nebeneinanderliegende Zimmer, alle haben nun auch etwas Privatsphäre.

Ebenso wichtig ist aber auch, dass mit dem neuen Anbau auch zwei vorhandene Kindergruppen endlich adäquate Räume erhalten. Besondere Attraktion wird eine Bowlingbahn für die Patienten im Untergeschoss des Anbaus.

Nicht gedeckt von den Baukosten von 2,8 Millionen Euro sind weitere Maßnahmen, beispielsweise die komplette Neugestaltung des Außengeländes. Schon eine ganze Reihe neuer Spielgeräte wurden durch Spenden angeschafft. Ganz enorm, so Klinikleiter Maier, sei daher der Bedarf an Spenden. Selbst der reguläre Klinikbetrieb könne durch die Begrenzung der Tagessätze für die Patienten nur noch mit zusätzlichen Spenden aufrechterhalten werden. Auch die Baukosten müssen von der Klinik finanziert werden. Wenn alles klappt, soll der Neubau im kommenden Sommer bezogen werden.

Spendenkonten

Spenden für die Katharinenhöhe sind möglich bei: Volksbank Triberg, IBAN DE28 6949 1700 0000 4747 03, BIC: GENODE61TRI oder Sparkasse Schwarzwald-Baar, IBAN: DE78 6945 0065 0026 0032 44, BIC: SOLADES1VSS.