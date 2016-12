Furtwangen-Neukirch Jahresrückblick 2016: Intensive Beziehung über alle Grenzen hinweg

Die Trachtenkapelle St. Märgen Glashütte ist für Neukirch fast eine eigene Dorfkapelle

Musikalische Kontakte über die Kreisgrenzen hinweg: Die Trachtenkapelle St. Märgen Glashütte aus dem Landkreis Breisgau Hochschwarzwald hat besonders intensive Beziehungen zu Furtwangen-Neukirch im Schwarzwald Baar Kreis.

Die Trachtenkapelle ist eigentlich ein Musikverein in St. Märgen. Der Ortsteil Glashütte von liegt in direkter Nachbarschaft zum Neukircher Hexenloch und damit auch zur Gemeinde Neukirch. Neben den Auftritten in St. Märgen hat die „Glaser Musik“, wie die Kapelle auch genannt wird, regelmäßige Auftritte in Neukirch. Nicht zuletzt sind allein sieben der insgesamt 29 Musiker Furtwanger, davon wohnen sechs in Neukirch. Seit in Neukirch in den 70er-Jahren die Schwarzwaldhalle errichtet wurde, findet in dieser Halle auch das Jahreskonzert der Trachtenkapelle statt. Zuvor war stets das Neukircher Gasthaus Thälerhäusle-Ochsen als Veranstaltungsort genutzt worden.

Auch sonst fühlt sich die Kapelle Neukirch eng verbunden und hat viele Jahre beispielsweise die Erstkommunikanten auf ihrem Weg zur Kirche begleitet. Auch beim Dorfhock in Neukirch ist das Frühschoppen-Konzert mit der Kapelle aus der Glashütte ein fester Bestandteil.

Und nicht nur über die Kreisgrenzen hinweg reichen hier die Verbindungen: Es sind auch zwei verschiedene Blasmusikverbände, denn die Furtwanger Kapellen gehören dem Blasmusikverband Schwarzwald-Baar an, die Trachtenkapelle Glashütte dem Verband Hochschwarzwald. Doch trotz alldem funktioniert der Kontakt der Trachtenkapelle zum benachbarten Neukirch seit Jahrzehnten hervorragend. Die Trachtenkapelle ist natürlich in St. Märgen fest verwurzelt. Aber gleichzeitig ist sie auch fast die Dorfkapelle für Neukirch.

Mehr im Internet: