Furtwangen Jahresrückblick 2016: Hier dreht sich alles um Schwarz-Gelb

In Furtwangen arbeiten mehrere Generationen an einem gemeinsamen Bienenprojekt

Eigentlich rein zufällig kamen vier Partner zusammen und haben in Furtwangen nun ein gemeinsames Projekt zum Thema Bienen geschaffen.

Seit einem halben Jahr betreibt Felix Hollerbach vom Referat Nachhaltigkeit der Hochschule Furtwangen und im Rahmen des Nachhaltigkeitsprojektes RCE Südschwarzwald einen Bienenstock beim Solar-Segel nahe des Informatik-Gebäudes. Seine Idee ist es, zum einen mehr Farbe und Natur in das Hochschulgelände zu bringen. Zum anderen solle das Thema Bienen dann als Wahlpflichtveranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit in das reguläre Unterrichtsprogramm der Hochschule aufgenommen werden. Der zweite Partner kam hier ins Spiel, denn Felix Hollerbach wird nun zum Imker ausgebildet und zwar in Kooperation mit dem Imkerverein Bregtal.

Hier war wiederum Vorsitzende Ute Schwer dringend auf der Suche nach Kontakt gerade zu jüngeren Menschen, um den dringend notwendigen Nachwuchs für die Imker zu suchen. Hier bot sich natürlich der Kontakt zur Hochschule an. Und dazu kam dann gleich noch Stefany Lambotte als Betreuerin der Naturparkschulen: als neues Modul für die Grundschulen und die Förderschule entwickelte sie das Thema „Biene im blühenden Naturpark“ und fand hier ebenfalls Unterstützung bei Imkerverein und Hochschule. Bei der Furtwanger Förderschule gibt es im Übrigen bereits seit einem Jahr ein Bienenvolk. Und schließlich stieß noch Monika Schwarz vom Verein Bauerngarten- und Wildkräuter-Land Baden dazu.

Und aus dieser großen Kooperation entstand nun auf dem Gelände der Hochschule beim Informatik-Bau ein neuer Bienenlehrpfad. Hier freut sich vor allem auch der Imkerverein, da bisher der einzige Bienenlehrpfad der Region in Vöhrenbach zu finden war. Das war wiederum war für die Kooperation mit Furtwanger Schulen relativ unpraktisch.

Die farbigen Info-Tafeln am Lehrpfad hat der Imkerbund zur Verfügung gestellt, die Hochschule für die passenden Holz-Stelen gesorgt. Außerdem ist Felix Hollerbach gerade damit beschäftigt, den ganzen Streifen zwischen Pfad und Breg in eine bunte Blumenwiese zu verwandeln, eine richtige Bienenweide. Und hier kommen nun wieder die Naturparkschulen ins Spiel. Gleich zu Beginn waren die Schüler der Anne-Frank-Förderschule entlang des neuen Lehrpfades unterwegs und säten eine speziell für Bienen zusammengestellte Blumensammlung ein.

Den Bienen-Lehrpfad erreicht man über den Fußweg von der Brücke evangelische Kirche/ehemalige Uhrmacherschule aus.