Furtwangen-Neukirch Jahresrückblick 2016: Eine wirklich riesige Weihnachtsfreude

Die Neukircher Sonja Kunz und Lars Heyder bauen eine 1,5 Meter hohe Holz-Pyramide

Ein ungewöhnliches Hobby haben sich Sonja Kunz und Lars Heyder aus dem Furtwanger Ortsteil Neukirch ausgesucht: Das Paar baut weihnachtliche Dekorationen aus Holz.

Alles begann vor Weihnachten 2015 mit einem „einfachen“ beleuchteten Schwippbogen. So weit, so gut. Doch die Ziele wurden schnell größer. Bereits fürs aktuelle Christfest wollten Sonja Kunz und Lars Heyder eine Weihnachtspyramide bauen. Und zwar nicht irgend eine. In rund einem Jahr bauten sie eine fünfstöckige Pyramide mit einer Höhe über 1,50 Metern.

Sonja Kunz hat schon lange gerne dekorativ gearbeitet, ihre kunstvollen Torten-Kreationen mit fantasievollem Dekor sind bekannt. Lars Heyder unterdessen werkelt gerne mit der Laubsäge. Dazu kommt, dass er aus Thüringen stammt – also direkt aus der Nähe der Heimat dieser Weihnachtspyramiden im Erzgebirge. Eine perfekte Kombination für die geplante Weihnachtspyramide. Noch für die Schwippbögen hat Heyder alle Holzteile mit der Laubsäge ausgesägt. Doch bei einem so großen Projekt wie der großen Pyramide stieß er damit an seine Grenzen. Es gab nur eine Lösung: Moderne Technik musste her.

Doch zuerst kam die künstlerische Arbeit: Die ganze Pyramide und ihr Dekor mussten entworfen werden. Als Motiv hatten sich Sonja Kunz und Lars Heyder den Wald ausgesucht. Nachdem Heyder diese Vorstellungen in Zeichnungen umgesetzt hatte, wie die verschiedenen Felder der Pyramide später aussehen sollten, übertrug er alles in ein CAD-Computerprogramm. Mit Hilfe einer computergesteuerten Fräse wurden dann die verschiedenen Holzplatten ausgesägt. Dann war es aber schon wieder vorbei mit der technischen Hilfe.

30 einzelne Felder in fünf verschiedenen Größen waren entstanden. Und hier setzte dann die Feinarbeit mit Schleifpapier und Feile ein, um überall die Grate zu brechen. Danach machten sich die beiden Weihnachtskünstler daran, die Konturen mit dem Brenneisen nachzufahren und die Linien dadurch noch deutlicher zu betonen.

Hier kam Lars Heyder sein Arbeitsplatz entgegen: Als Fernfahrer ist er die ganze Woche unterwegs. Bei den Ruhepausen am Abend weit weg vom Zuhause in Neukirch war er in den ersten Monaten damit beschäftigt, das ganze Projekt am Computer zu entwerfen und zu bearbeiten. Später dann saß er jeden Abend im Laster und brannte die Dekor-Platten. Eine aufwändige Arbeit: In jeder einzelnen Platte stecken sieben Stunden Aufwand für die Nachbearbeitung – für die Bögen im unteren Geschoss natürlich noch deutlich mehr. Gleichzeitig musste auch das Grundgerüst für die Pyramide entworfen und gebaut werden.

Und dann kamen noch unzählige Stunden Feinarbeit dazu, beispielsweise galt es, die Kerzenständer anzubringen. Sonja Kunz fertigte eine Parade von Weihnachtsschlitten mit Elchen, die über der ersten Etage die Blicke des Beobachters auf sich ziehen. Auch die ganzen zusätzlichen Dekorteile oder Geländer der verschiedenen Etagen mussten von Hand hergestellt werden. Weiter ging es mit der Gestaltung im Inneren der Pyramide: Im unteren Geschoss findet man ein ganzes beleuchtetes Weihnachtsdorf, in der zweiten Etage eine handgefertigte Thüringer Weihnachtskrippe.

Als die Pyramide dann fast fertig war, unzählige Arbeitsstunden zu Ende gingen, folgte ein neues Problem: Die Wohnung des Pärchens in Neukirch ist ziemlich niedrig. Die Metall-Welle für den Propeller konnte nur eingebaut werden, indem die Pyramide weit auf die Seite gekippt wurde.

Doch irgendwann kam der magische Moment. Kurz vor Weihnachten war die Pyramide fertiggestellt und ist in diesem Jahr ein einzigartiger Schmuck für die Feiertage. Zusammengerechnet hat Lars Heyder am Ende noch die Materialkosten für die Pyramide, die gerade einmal bei 220 Euro liegen. Doch das Kunstwerk mit den unzähligen Stunden an Handarbeit, die darin stecken, ist für Heyder und Sonja Kunz einfach unbezahlbar.