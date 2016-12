Furtwangen Jahresrückblick 2016: Die Furtwanger haben ihr Rössle wieder

Traditions-Gasthaus öffnet nach vier Jahren Pause wieder. Super-Start zum Stadtfest

Nach vier Jahren Dornröschenschlaf hat das traditionsreiche Gasthaus Rössle pünktlich zum Furtwanger Stadtfest wieder seine Tore geöffnet. Viele Bürger hatten bedauert, als das Gasthaus vor vier Jahren plötzlich seinen Betrieb eingestellt hatte.

Seit 1665 war das Rössle ein wichtiger Teil der Furtwanger Gastronomie und hinterließ entsprechend eine große Lücke. Nun ergriffen Odin und Robert Jäger sowie Christof Winker die Initiative. Unter dem Motto „von Furtwangern für Furtwanger“ übernahmen sie das Gasthaus Rössle und wollen es wieder zu einem gastronomischen Zentrum der Stadt machen.

In den Jahren zuvor war es sicher kein Vorteil, dass die Eigentümer des Traditionshauses nicht aus Furtwangen kamen. Das hat sich nun geändert. Robert und Odin Jäger werden sich künftig in diesem Haus um die Vermietung der Studenten-Zimmer kümmern. Christof Winker hat die Regie für den gastronomischen Teil übernommen. Nach einem Probelauf hat am 25. September das Lokal unter der Leitung der Hotelfachfrau Petra Ludwig wieder offiziell seine Tore geöffnet. Für die Küche zuständig sind Monika Diehr, lange in der Inselklause Schönwald bei Chefkoch Hans-Joachim Figge tätig, und Michael Steinmüller, zuletzt in der im Silberkönig in Bleibach.

Schon der Start zum Stadtfest wurde ein voller Erfolg. In wenigen Wochen hat sich das Rössle wieder in der mageren Gastronomie-Landschaft in Furtwangen etabliert. Das Angebot soll die mediterrane und die deutsche Küche verbinden, es steht unter dem Motto „leichte und junge Küche“. Christof Winker wies darauf hin, dass die Speisekarte relativ klein sein wird. Denn das Bestreben sei, alles frisch anzubieten. Ergänzt wird dies durch regelmäßige beispielsweise saisonale Zusatzangebote. Zweimal im Monat soll darüber hinaus die traditionsreiche Cocktailbar des Rössle öffnen, dazu wird dann jeweils ein renommierter Cocktail-Mixer engagiert.

