Furtwangen Infotag an der Robert-Gerwig-Schule: Workshops zur Berufs- und Schulerkundung

Die Wissenswerkstatt der Robert-Gerwig-Schule bietet Interessierten Workshops, Rundgänge und Beratung rund um die Schule.

Ein Infotag findet am Mittwoch, 15. Februar, an der Robert-Gerwig-Schule statt. Bei der Wissenswerkstatt werden von 14 bis 16 Uhr Workshops zur Berufs- und Schulerkundung angeboten, zum Beispiel „3D-Drucker erobern die Produktion: Konstruktion in CAD und Druck in 3D“ oder „Robotik – Mit Geisterhand durchs Labyrinth“. Auf der Internetseite www.wissenswerkstatt-schwarzwald-baar.de können sich Interessierte für die Workshops anmelden und einfach vorbeikommen. Beim Schul- und Werkstättenrundgang von 15 bis 19 Uhr kann das berufliche Schulzentrum der Robert-Gerwig-Schule mit zahlreichen Aktivitäten erkundet werden. Individuelle Beratung zu allen Schularten und Ausbildungsrichtungen gibt es unter anderem an Informationsständen durch Fachleiter, Schüler und Ausbilder. Weitere Informationen unter www.rgs-furtwangen.de.