Furtwangen Informatik-Studium: Schüler liefern beachtliche Leistungen ab

Angehende Systemelektroniker und Wirtschaftsgymnasiasten erwerben Punkte für ihr künftiges Studium an der Hochschule Furtwangen.

Sechs Schüler – Fabian Reiche, Marvin Ragg, Mario Rösch und Bernd Schneider von der dreijährigen Berufsfachschule für Systemelektronik sowie Thorsten Kruska und Thitiphong Welalang aus dem Wirtschaftsgymnasium – haben im vergangenen Wintersemester an der Hochschule Furtwangen am Schülerstudium teilgenommen.

Das Schülerstudium ist ein Angebot der Fakultät Informatik an Schüler verschiedener Schularten, die schon während der Schulzeit Hochschulluft schnuppern möchten. Dabei nehmen sie an einer regulären Veranstaltung im Studiengang Allgemeine Informatik teil. Die Jungen besuchten jeden Donnerstag zunächst zwei Stunden die Vorlesung und anschließend das vierstündige Praktikum im Fachbereich Programmieren gemeinsam mit den Studierenden der Fakultät.

Ihre Leistungen am Ende des Semesters waren beachtlich. Alle haben das Praktikum erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus haben vier mit teils sehr guten Leistungen die Abschlussklausur bestanden und sich damit sechs Credit-Points erarbeitet, die sie in einem kommenden Studium anrechnen lassen können. Wolfgang Rülling von der Fakultät Informatik war mit dem Einsatz und den Leistungen sehr zufrieden. Er betonte, dass selbst viele der Studierenden die Anforderungen nicht im ersten Anlauf schaffen. Umso höher seien die guten Ergebnisse der Schüler zu bewerten, da sie dies zusätzlich zu ihrem normalen Lernalltag erbringen mussten.

Für die Schüler ging es aber nicht nur um die Credit-Points, sondern auch um die gemachten Erfahrungen. Sie können nun viel besser einschätzen, was auf sie in einem Informatikstudium zukommt. Schulleiter Klaus Ender von der Robert-Gerwig-Schule zeigte sich überzeugt von dieser Kooperation von Hochschule und Schule und will bei künftigen Jahrgängen dafür werben.