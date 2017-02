Furtwangen In Furtwangen ist es schon seit sieben Monate zu trocken

Trotz derzeit nasser Kälte: Die Tendenz zu höheren Temperaturen besteht weiter. Der Sonnenstrom-Ertrag liegt im Januar über dem Durchschnitt.

Kalt und trocken zeigte sich der Januar in Furtwangen, was am Ende zu einer knapp überdurchschnittlichen Schneehöhe reichte. Die Sonne kam unterdessen auf gute Werte – ein schöner Wintersportmonat also. Begonnen hatte der Januar noch recht mild, der Neujahrstag war mit Mittagstemperaturen von 6,5 Grad an der Wetterstation auf dem Kussenhof der wärmste Tag des Monats. Doch dann ging es abwärts mit dem Thermometer: Mit minus 15,5 Grad war der 7. Januar der kälteste Tag des Monats.

An immerhin 13 Tagen waren die Minustemperaturen zweistellig, an allen Tagen bis auf den letzten des Monats gab es Frost. Und an 20 Tagen herrschte sogar Dauerfrost, was im Mittel nur an elf Januartagen der Fall ist. So kam der Januar auf eine Mitteltemperatur von minus 5,1 Grad, womit er um drei Grad kälter war als das langjährige Mittel.

Von Kälterekord weit entfernt

Ähnlich kalt war zuletzt der Januar 2010 gewesen. Von einem Kälterekord freilich waren die letzten Wochen noch weit entfernt. Den hält nach wie vor der Januar 1985 mit minus 8,0 Grad im Mittel. Der niedrigste Einzelwert wurde im Januar 1987 mit minus 25 Grad verzeichnet.

Trotz der vergangenen Wochen weist die bis 1979 zurückreichende Furtwanger Wetterstatistik einen eindeutigen Trend zu höheren Temperaturen aus. In der ersten Hälfte der bisherigen Beobachtungszeit war der Januar im Mittel minus 2,5 Grad kalt gewesen, in der zweiten Hälfte waren es nur noch minus 1,8 Grad. Die Differenz entspricht etwa einer Verschiebung der Klimazonen um 100 Höhenmeter; auf 900 Meter war es also in den vergangenen zwei Jahrzehnten so mild wie früher auf 800 Metern.

Die Kälte der letzten Wochen hätte gut für ordentliche Schneemengen gereicht – allein, es fehlte an Niederschlägen. Mit 130 Litern pro Quadratmeter kam der Januar nur auf 71 Prozent des langjährigen Mittels. Rund zwei Drittel der Niederschläge fielen als Schnee, was ein überdurchschnittlich hoher Anteil ist.

550 Liter pro Quadratmeter fehlen

Die fortwährende Trockenheit in Furtwangen ist inzwischen ungewöhnlich. Zuletzt wurde im vergangenen Juni der Sollwert erreicht. Das zweite Halbjahr 2016 endete mit einem Defizit von fast 500 Litern pro Quadratmeter, im Januar fehlten weitere 50 Liter. Wenn das Frühjahr nicht noch ordentlich Regen bringt, um die für die Jahreszeit vielerorts ungewöhnlich niedrigen Grundwasserstände wieder aufzufüllen, könnte es im bevorstehenden Sommer im Schwarzwald an manchen Stellen zu Wasserproblemen kommen.

62 Zentimeter Schneehöhe

Durch das Schmelzwasser waren immerhin die Bäche der Region Anfang Februar wieder gut gefüllt. Bei Temperaturen bis 9,5 Grad am 2. Februar sackte der Schnee deutlich in sich zusammen. Den bisherigen Höchstwert dieses Winters hatte er auf dem Kussenhof am 15. Januar mit 62 Zentimetern erreicht. Im Monatsdurchschnitt erreichte die Schneedecke eine Höhe von 33 Zentimetern und lag damit sogar knapp über dem langjährigen Durchschnitt.

Dass der Schnee in den vergangenen Jahrzehnten im Schwarzwald abgenommen hat, lässt sich aus der Statistik trotz des zurückliegenden guten Wintersportmonats deutlich herauslesen: In der ersten Hälfte der bisherigen Beobachtungsjahre lag der Schnee-Mittelwert im Januar bei 33 Zentimetern, in der zweiten nur noch bei 23 Zentimetern.

Freuen konnten sich unterdessen die Betreiber von Solaranlagen: Mit einer Einstrahlung von 38 Kilowattstunden pro Quadratmeter lag der Januar um fast zehn Prozent über seinem langjährigen Mittelwert. Und weil Solarstromanlagen bei Kälte eine noch höhere Effizienz erzielen als in warmer Umgebung, dürfte das Plus beim Stromertrag mitunter nochmals ein wenig höher gelegen haben.