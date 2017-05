Furtwangen In Furtwangen ist dienstags jetzt wieder Wandertag

Das Tourismus-Angebot für alle startet wieder – ab August geht's dann am Mittwoch los.

Furtwangen – Wiederum mit reger Nachfrage begannen die Nachmittagswanderungen der Tourist-Info, die in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein stattfinden. Traditionell führt die erste Tour immer zum Bergstüble auf der Linacher Höhe. Wie schon seit mehreren Jahren geführt von Erika Moser, machten sich die Wanderer von der Tourist-Info aus auf den Weg, begleitet von vielen guten Wünschen von Nadine Schäfer von der Tourist-Info.

Bis Ende September bietet nun die Tourist-Info jede Woche eine solche Nachmittagswanderung gleichermaßen für Einheimische wie für Feriengäste an. Die ersten Wanderungen finden jeweils am Dienstagnachmittag statt, der zweite Teil am Mittwochnachmittag. Dieser Wechsel ist bedingt durch die unterschiedlichen Ruhetage der besuchten Gaststätten. Denn jede dieser Touren hat eine Einkehrstation.

Die meisten liegen auf Furtwanger Gemarkung, aber auch das Gasthaus Bären, das Dorfcafé und die Vesperstube Waldhäusle in Gütenbach gehören dazu, das Rössle im Weißenbach, der Reinertonishof in Schönwald und das Gasthaus Ochsen in Vöhrenbach.

Nach dem Besuch des Bergstüble zum Auftakt der Touren treffen sich die Wanderer noch einmal am 10. Oktober im Bergstüble im Mäderstal zum Wanderabschluss. Viele Wanderfreunde sind regelmäßig dabei, um so mehr macht am Ende der Austausch von Erinnerungen Spaß. Es sind auch immer wieder Feriengäste oder Wanderer von außerhalb dabei. Doch die befinden sich in der Minderzahl. Dabei wären diese Tageswanderungen jede Woche für viele Feriengäste eine interessante Möglichkeit, die Landschaft rund um ihren Ferineort kennenzulernen. Ein weiteres Highlight ist am 4. Oktober das gemeinsame Bratwurstessen im Gasthaus Krone in Schönenbach.

Bis zum 1. August finden diese Touren nun jeweils am Dienstagnachmittag statt, Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Tourist Info Furtwangen in der Lindenstraße (Nähe Uhrenmuseum). Ab dem 9. August gehen die Wanderer immer mittwochs auf die Strecke. Erika Moser sucht immer Wanderwege aus, die in zweieinhalb bis drei Stunden zu bewältigen sind. Informationen und Kontakt: Telefon (07723) 9 29 50.