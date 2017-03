Furtwangen In Furtwangen gibt's die Hochschule für jedermann

In Furtwangen gibt's die Hochschule für jedermann

Das Studium Generale bietet allen Interessierten bei freiem Eintritt Informationen aus vielen Wissensgebieten.

Im beginnenden Sommersemester bietet die Hochschule Furtwangen (HFU) wieder am Campus Furtwangen die Vortragsreihe Studium Generale an.

Die Referenten sind Fachleute in ihrem Themenbereich. Sie stellen ihr Thema anschaulich vor und laden zu einer Diskussion mit den Zuhörern ein. Das Themenspektrum reicht von Insekten als Nahrungsmittel der Zukunft über das Fehlen der Muße in der Wettbewerbsgesellschaft bis hin zur deutschen Atompolitik nach Fukushima. Gäste aus der Region sind zu den Vorträgen immer eingeladen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Am HFU-Campus Furtwangen finden die Vorträge donnerstags um 20 Uhr im I-Bau, Unterallmend­straße 17, statt. Die Veranstaltungen im Überblick:

23. März „Ab in die Zukunft. Wie fahren wir morgen?“ mit Jutta Kleinschmidt.

6. April „Insekten essen! Von der Plage zum Future Food“, Timo Bäcker.

27. April „Besser Arbeiten mit leistungssteigernden Medikamenten? Selbstoptimierung in der Wettbewerbsgesellschaft“, Greta Wagner.

4. Mai „Arbeit, Freizeit, Ungleichheit: Vom Fehlen der Muße in kapitalistischen Gesellschaften“, Alexander Lenger.

18. Mai „Big Data in der Medizin. Diagnose, Therapie, Nebenwirkungen“, Peter Langkafel.

1. Juni „Unser täglich Wasser. Ein Blick in den Abwasserkanal Rhein“, Andreas Fath.

22. Juni „Live Hacking. So brechen Hacker in IT-Netze ein“, Sebastian Schreiber.

29. Juni „Vor dem nächsten Super-Gau. Deutsche Atompolitik sechs Jahre nach Fukushima“, Jochen Stay.

Terminhinweise im Internet: www.studium-generale.hs-furtwangen.de