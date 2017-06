Furtwangen Im Furtwanger Jugendtreff läuft der Monopoly-Deal

Nur wer vorher fleißig geübt hat, hat eine Chance bei der Kartenspielvariante von Monopoly. Es finden sich für den Aktionstag aber nur wenige Taktik-Experten.

Stadtjugendpfleger Dirk Maute zeigte sich enttäuscht: Dieses Mal nahmen nur acht Jugendliche die Herausforderung des Aktionstags im Jugendtreff an, sich beim Turnierspiel von „Monopoly Deal“ zu messen.

Der Aktionstag findet alle vier Wochen statt – jeweils freitags ab 16 Uhr. Manchmal sei das Interesse riesig, manchmal eher durchwachsen, sagt Maute. „Die letzten Male haben wir ‚Fifa 17’ gespielt, ein Fußballspiel für die Spielkonsole. Da kamen zum Aktionstag 20 Leute. Wir haben auch schon gemeinsam gekocht, wirklich einfache Sachen, das kommt mal so, mal so an“, hat Maute die Erfahrung gemacht.

Während bei der Brettspielvariante das Glück mitentscheidet, ist beim Monopoly Deal sehr viel taktisches Geschick notwendig. Was aber sehr gut sichtbar wurde bei den einzelnen Spielern: „Wir haben in den letzten Wochen intensiv Monopoly Deal gespielt, manche waren sehr oft da, andere eher selten“, räumte Maute ein. Samet, einer der jungen Spieler, bewies eindeutig, dass viel Übung den halben Sieg bedeutet. Er gewann zwar nicht alle vier Spielrunden, war jedoch stets Erster oder Zweiter – was den Gruppensieg bedeutete.

Da Dirk Maute mit mehr als nur acht Spielern gerechnet hatte, wurde nicht wie angekündigt unter den Tisch-Gewinnern der Sieger ausgemacht, sondern es wurde mit den jeweils ersten und zweiten der beiden Tische das Finale ausgespielt. „Wir haben für die drei besten Spieler Preise ausgelobt. Das sind jeweils Einkaufsgutscheine für einen ortsansässigen Drogeriemarkt, was eigentlich sehr beliebt ist“, so Maute.

Er hätte noch einige Spieler annehmen können, die aber im Vorfeld nicht mitgespielt hatten. „Das macht keinen Sinn, man muss schon ein klein wenig Übung haben, um auch nur den Hauch einer Chance zu haben“, nannte Maute als Grund. Immerhin war erkennbar, dass die Jugendlichen mit viel Spaß bei der Sache waren – und dass nach etwa 90 Minuten tatsächlich bereits das Finale beginnen konnte.

Stadtjugendpfleger Maute hatte zwar die Aufgabe des Schiedsrichters übernommen, eingreifen musste er jedoch nicht. Dafür gab es schon einen Antrag für den nächsten Aktionstag. Einer der anwesenden Nichtspieler würde gerne Uno spielen.

Schnelle Alternative

Bei Monopoly Deal handelt es sich um die Spielkartenvariante des klassischen Monopoly-Brettspiels. „Anders als beim Original, für das man schon mal drei, vier oder mehr Stunden einplanen muss, schafft man das bei der Kartenvariante in 15 bis 20 Minuten“, nennt der Stadtjugendpfleger Dirk Maute den entscheidenden Unterschied, weshalb das Kartenspiel für das Turnier beim Aktionstag infrage kam.